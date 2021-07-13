预制菜品牌「寻味狮」宣布完成数千万元天使轮融资，由源码资本和天图资本联合领投。本轮融资金额将用于品类扩充和渠道推广，预期未来一年实现 1 亿元营业收入。

寻味狮创始团队有多年的供应链、消费品公司、互联网运营的经验，创始人、CEO 王彪是连续创业者，有丰富的项目运营和团队管理经验，曾担任某知名 O2O 项目 CEO 并成功退出。供应链合伙人在行业内有近 20 年的经验，曾经负责中粮某供应链事业部的管理工作。

王彪说：“目前进入预制菜的时机正合适。目前人们的生活习惯和消费心理价位已经产生了很大的变化，与早年间的情况相比有很大改观。”

预制菜是一种通过急速冷冻将食品保鲜的技术。随着行业技术的发展，寻味狮所采用” 微米急冻锁鲜黑科技” 更进一步，能够控制冷冻过程中所产生的冰晶细小而均匀，不破坏食材的物理结构，解冻之后口感和营养都不流失。

目前，寻味狮已上线多款产品，消费者经过简单复热即可食用。

寻味狮预期产品的核心消费者是 25-35 岁的白领， 居于一、二线城市，男女比例为女性略高于男性，常用场景为一人食、日常午晚餐、聚会等。

在产品设计上，寻味狮认为食品创业有一条根本原则就是要保证食物的新鲜和美味，而口味研发则要从消费者端找出答案，不能够完全依靠感性判断。寻味狮参考了传统消费品公司和互联网公司的调研手段，结合量化研究和渠道投放反馈改良产品，使得公司上线的产品能够更加贴近用户的需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。