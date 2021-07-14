App Annie 发布了 2021 年 6 月 App Annie 月度指数排行榜，以下是详细内容：

全球热门游戏

从 6 月全球热门免费下载榜，我们看到了时下跑酷游戏非同一般的风靡程度：前十名竟有七个都是跑酷，而且带有两个明显特征：堆叠机制和女性化题材。超休闲跑酷游戏《兄弟一起冲》在 6 月获得下载冠军，玩家需要操控一群火柴人，通过一些让人数倍增的机关并打败敌人。跑酷+女性化题材热度持续高涨，如 5 月全球下载量冠军《长发我最美》在 6 月继续维持在前 3 位置；Body Race 利用了女性玩家对体重管理题材的兴趣，结合堆叠机制获得第 4；而由国内 Simillage 工作室自研自发的 Catwalk Beauty 将跑酷和女性换装题材融合，获得了第 9 名的好成绩。

6 月全球收入榜方面，ROBLOX 和 Uma Musume Pretty Derby 继续蝉联冠亚军宝座，由 LEVEL-5 和 Netmarble 联合开发的 MMORPG 大作《二之国：交错世界》空降前 10 名。游戏重构了原作的世界观，以高水准卡通 3D 呈现剧情动画。日韩是其最重要的两个市场：韩国市场占据了其超一半收入，而日本收入则占约三分之一。

全球热门应用

全球应用下载榜方面，抖音、Instagram、Facebook 和 WhatsApp 地位依旧牢固，Snapchat 排名上升 3 位来到第 5 名，下载量增长主要来自于印度市场。据报道，Snapchat 在持续扩充印度本地化团队，开发印度文化产品；举办 AR 滤镜开发者活动，为用户提供更具吸引力的体验；利用名人效应，邀请印度电影明星登入 Snapchat 创作内容。字节跳动旗下的视频剪辑应用剪映海外版排名上升 3 位来到第 8，下载量增长主要来自巴西市场。该应用为用户提供许多剪辑功能、滤镜、效果和贴纸外，还拥有授权的音源素材库，一度成为抖音热门剪辑辅助工具，现在巴西、美国和印尼是其最大的三个市场。

抖音在 6 月蝉联下载营收双冠王。全球应用收入榜前 10 中，排名上升幅度最大的是来自韩国 Kakao 的日本分公司 Kakao Japan 旗下的网络漫画应用 piccoma，排名上升 3 位来到第 5 名。日本是全球漫画第一大消费国，且近年日本用户阅读习惯日趋从纸上转向线上，piccoma 凭借《我独自升级》等超人气漫画和网络小说累计了大量付费用户，成为日本人气高涨的漫画平台。

中国大陆热门游戏

《摩尔庄园》成为 6 月中国 iOS 榜单一大新贵，一举夺得下载量第 1 和收入前 5。游戏不仅在社交媒体上引发热议，其发行商雷霆游戏所属上市公司吉比特也在其开服一周内股价暴涨。《摩尔庄园》最初是社区养成类网页游戏，2008 年上线后吸引了大批儿童玩家，可谓是一款情怀产品。

获得下载榜第 6 的黑马《遨游中国模拟器》是一款模拟汽车驾驶的游戏，于今年 3 月上线。游戏场景包含许多国内的地标，如鸟巢、天安门等，利用贴近生活的题材更容易引起玩家的兴趣，这也是近年来我们看到国外许多生活模拟类游戏摸索出的方向。

除了《摩尔庄园》，雷霆游戏的修仙放置游戏《一念逍遥》也进入中国 iOS 收入榜前 10。游戏采用了市场上鲜有的写意水墨美术风格，获得了玩家喜爱，6 月排名上升 6 名，位列第 8。

中国大陆热门应用

中国 iOS 6 月热门应用下载榜中，前几名基本维持上月情况，抖音依然占据榜首，拼多多和爱奇艺排位皆上升 4 名。收入榜前 10 除了 QQ 和芒果 TV 位置互换外基本和上月没有发生变化，腾讯视频、爱奇艺、优酷长视频三巨头必将在暑期档大战使出浑身解数，让我们来期待下一期榜单决出胜负。

注：上述数据基于 App Annie Intelligence 对截至 2021 年 7 月 10 日的所有时间段的当前估算数据。