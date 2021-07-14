根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第二季度全球 PC 市场继续保持增长势头，台式机和笔记本电脑（包括工作站）的出货量同比增长 13%，达到 8230 万台。市场需求依然旺盛，特别是在商用领域，而新冠疫情促使消费者购买 PC 的紧迫性则开始削弱。部件供应问题仍然是该行业面临的一大挑战，但订单不足和积压的程度在减小。笔记本电脑和移动工作站的出货量同比猛增 15%，达到 6670 万台，而台式机和台式工作站的出货量同比增长 6%，达到 1560 万台。

五大 PC 厂商在 2021 年第二季度的出货量都保持了增长势头，企业复苏带来的商业需求是关键的驱动因素。联想继续保持领先地位，年增长率达到 14.7%，出货量连续第三个季度超过 2000 万台。惠普位居第二，但出货量增幅在五大厂商中最小，增幅仅 2.8%，这是由于其在欧洲中东非洲（EMEA）和日本两大市场出货下降。戴尔实现了 16.5% 的大幅增长，直逼前两大厂商。由于企业复苏带来了新订单，戴尔在商业领域的实力使它脱颖而出。苹果和宏碁则以两位数的增长率位列前五，出货量分别为 640 万台和 600 万台。

Canalys 研究总监 Rushabh Doshi 说：“PC 市场的处境再好不过了。虽然积压订单的交付和市场渗透率提高导致消费者需求放缓，但所幸此消彼长，全球各地的市场逐渐恢复常态促使商业需求增长。PC 厂商们现在面临两个关键的商机：首次使用 PC 的用户和升级用户。随着 PC 保有量在过去一年大幅增加，升级机会将提供强大的长期销售保障。而且可以看到，行业在应用平台和系统方面正出现一些最激动人心的创新。苹果有 ARM 和 macOS 更新，微软有 Windows 11 ，谷歌则有 Chrome OS ，他们各自已准备好将 PC 视作下一个战场，这只会惠及厂商们及其供应链合作伙伴。”

说明：平板电脑（纯平板电脑和可拆卸式平板电脑）数据在该新闻稿中并未包括。Chromebook 作为笔记本的一个子类而包括在内。