近日，巨翊科技（上海）有限公司（简称 “巨翊科技”）宣布完成逾亿人民币 B 轮融资，本轮融资由君联资本、元生创投联合领投，华盖资本、泰煜资本跟投，老股东国药资本继续跟投。本轮融资将助力巨翊科技加速医疗器械 CDMO 能力建设与医工转化布局，并推进相关业务的进一步发展。

据介绍，巨翊科技为国内医疗器械 CDMO 技术服务及产品化解决方案平台，致力于为全球医疗器械、生物医药企业及临床机构提供一系列全方位的委托产品研发、注册与临床及委托生产服务。服务范围贯穿器械创新概念及技术研究、产品合作研发，供应链管理、到委托生产，产品临床、注册及产品上市的全过程。

巨翊科技的核心服务为产品研发服务及委托生产服务，在上海、苏州、长沙等区域已建设有研发服务中心、实验室及有源器械、无菌耗材生产服务基地，研发及工程技术服务团队已超 140 人，正为超过 30 个国内外企业，在药物递送，先进手术及治疗设备与无菌耗材、诊断支持，呼吸及康复等方向上近 50 个先进二类、三类有源及无菌医疗器械产品提供深度 CDMO 服务与产品化解决方案，其中近 1/3 的产品已获证、即将上市。

相较国外，目前国内医疗器械 CDMO 产业仍处于发展早期阶段，具有巨大的成长潜力，巨翊科技为国内少数有能力、体系化在多个产品方向上为市场提供一体化专业 CDMO 服务与解决方案的技术平台，并得到了众多国内外客户的认可，在多个技术方向积累了大量共性技术模块、规范与研发经验，支持实现了多个国际、国内创新医疗器械产品的研发与产业化过程。

对于获得本轮融资，巨翊科技总经理曹长清先生表示，“巨翊科技的目标是成长为国际一流的医疗器械产品化服务技术平台，赋能各类创新医疗器械企业、生物医药企业、临床与研究机构，持续研发创新可靠的医疗器械技术与产品，与客户共同成长，推动医疗器械 CDMO 产业的发展与水平。六年多来，感谢客户、资本市场、员工及上下游伙伴们的认可，各方的支持给巨翊 CDMO 平台的发展注入了强大的信心。本轮融资完成后，巨翊科技将进一步加强技术平台、体系建设与能力扩展，探索更高效的医研产转化途径，与客户一起，将更多的创新医疗产品推向临床应用，造福患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。