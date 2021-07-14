生物制药公司箕星药业今日宣布，任命罗万里（Joseph Romanelli）先生为公司首席执行官兼董事会成员，即刻生效。

箕星药业是一家私人控股、总部位于上海的生物制药公司。其致力于为罹患严重危及生命疾病的中国患者提供创新的科学疗法和药物，以解决尚未满足的临床需求。该公司由 RTW Investments（RTW）投资创立。RTW 是一家专注于医疗健康行业的创业投资公司，始终致力于支持企业研发改变人类生活的创新疗法。箕星同期还宣布完成来自 RTW 投资的 B 轮融资，这笔新资金将助力箕星实现对合作伙伴的承诺以及提供公司运营支持。

“我非常高兴能够加入一家致力于满足中国患者需求，提供创新疗法的公司。” 罗万里先生表示，“箕星拥有差异化的发展策略、不断拓展的药物管线和才华横溢的团队，所有这些都是使箕星成为我的最佳选择的原因。我期待在帮助公司实现强劲发展的基础上，将这些创新疗法带给我们的患者。”

罗万里先生在生物制药和生物技术领域拥有超过 25 年的经验，在加入箕星前他效力于默沙东多年。他曾担任默沙东中国总裁 4 年，管理 5000 多名员工，先后负责包括可瑞达（Keytruda）和佳达修（Gardasil）在内的 20 多个产品的上市，后者成为中国跨国药企（MNC）营收最佳的产品。此外，他还曾短暂担任过默沙东美国人类健康事业部总裁，负责管理营收最大的市场。在此之前，罗万里还担任过投资者关系副总裁等资深管理职务。

“罗万里先生在组建优秀团队、以及将中国患者急需的创新药物引入中国市场方面拥有卓越的专业知识。” 箕星药业董事长及创始人兼 RTW 执行事务合伙人 Roderick Wong 先生表示，“他是中国最具影响力的生物制药领导者之一，与我们拥有共同的使命感和价值观，这让他成为领导箕星的不二人选。我们非常期待罗万里先生带领箕星走向未来。”

罗万里先生上任后，将负责箕星近期宣布的用于治疗阵发性室上性心动过速（PSVT）和其他心血管疾病适应症的许可药物 Etripamil 在大中华区的开发。Etripamil 由 Milestone Pharmaceuticals 公司授权，是一种在研的新型强效钙通道阻滞剂，它被设计为可由患者自行使用的鼻腔喷雾剂，为偶发性心血管疾病提供快速反应的治疗方法，Etripamil 有望将中国数百万 PSVT 患者目前只能在急诊才能获得的治疗方式转移至家中。目前，Etripamil 用于治疗 PSVT 的三期临床试验正在进行中。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。