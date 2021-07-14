新中式烘焙品牌虎头局今日宣布完成 A 轮融资，GGV 纪源资本和老虎环球基金（Tiger Global）联合领投，老股东红杉中国、IDG、天使投资人宋欢平跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资后，虎头局将进一步完善门店布局，提升产品研发能力。

虎头局于 2019 年在长沙开出首店，是第一家将中式烘焙年轻化、零食化的品牌。在传承传统工艺的基础上，虎头局融合东西方食材与烘焙方式，革新中式点心口感和体验。

中国烘焙市场是一个年收入超过三千亿元的大市场，但细分看，传统的中式烘焙面临着产品和品牌老化、跨区域连锁化率低等问题。

虎头局创始人、CEO 胡亭曾在 21Cake 任职，随后在西式烘焙连锁创业过程中对传统中式烘焙进行了深入的调研。

通过引领对麻薯、桃酥、蛋黄酥、鲜花饼等糕点的零食化改造和减糖减脂等健康化改造，虎头局将原料更好、口感更佳、外观更贴近年轻消费者的高品质产品推向市场，深受市场青睐。其首店在长沙营业后，快速成为小红书等社区 “种草” 的热门，成为年轻人到长沙的又一打卡地点。

胡亭认为，虎头局获得消费者的认可，首先是在产品洞察和创新上做得足够深入。

以虎头局 2019 年开创的现烤麻薯这一品类为例，这一品类的创新来自胡亭早期西式烘焙创业过程中的用户洞察，胡亭及其团队发现麻薯入口耐嚼的特点具备很强的休闲零食属性。为适配逛街、追剧等场景下的消费，虎头局对现烤麻薯品类进行了小型化，同时减少糖分，增加果干去腻，使得这一品类成为流行的中式小点，消费者的接受度和复购率大幅增加。

根据类似的用户洞察，虎头局对创始团队早期积累的 700 多个单品配方进行了筛选和优化，逐渐形成了目前在售的品类。

除产品力的提升外，虎头局还对传统中式点心的包装形象等进行了革新，使之更能吸引年轻消费者关注。

胡亭指出，虎头局将产品品质、外观包装、购买体验乃至购买后的风味变化，都视为面向顾客的 “交付价值”，持续稳定地提供优异的 “交付价值” 是获得消费者青睐的最重要因素。

目前虎头局在长沙、广州的成熟门店坪效是传统烘焙门店和快餐门店的数倍。据介绍，目前成熟门店的坪效已能上探到 2 万元。

此次融资后，虎头局正筹划将长沙、广州的经验快速复制到全国市场。

目前虎头局上海等门店即将开业，此外已签约重点城市点位已经接近 70 家。

胡亭表示，虎头局在未来一段时间都会坚持直营，同时快速加大全国重点城市高势能点位的布局，将优质的新中式糕点呈现给更多的消费者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。