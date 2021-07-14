日前，面类快餐品牌 “遇见小面” 宣布完成新一轮融资，由碧桂园创投领投、喜家德跟投，穆棉资本担任独家财务顾问，金额超过 1 亿元。此前，遇见小面已获青骢资本、百福控股、九毛九集团、喜家德等近亿元的投资。本轮投后，遇见小面估值为近 30 亿元人民币，较 3 个月前增长近 3 倍。

据悉，此次融资将用于遇见小面的品牌建设、数字化建设、门店拓展、供应链建设及点位布局、社区零售和智能化探索等业务。其中，门店拓展是未来发展的重点，遇见小面计划三年内门店数量增长至 1000 间。

遇见小面 2014 年 6 月创立于广州，7 年的时间里，已在全国 12 个城市开设近 150 间门店，其中近 20 家为 24 小时经营的全时段业态。足迹遍及北京、上海、广州、深圳、武汉、厦门、南京等一线、新一线城市的核心商业中心及交通枢纽。

以遇见小面为代表的 “新面馆” 有别于传统面类品牌，具备全新的运营能力及数字化能力。团队创始人宋奇为香港科技大学硕士毕业，就业伊始，就发下 “要做中国麦当劳，世界的小面” 的宏愿。遇见小面创始团队结合中餐 “新面馆” 管理实际要求，建立了一套独家经营模式，从产品质量、操作规范和人员培训多方面标准化营运入手，保证餐厅高效运转；企业的 “数智化护城河” 也可圈可点。目前，其自研发软件已搭建了餐厅数字化管理，已有 5 个软件著作权。而其数字化顾客服务体系当中，顾客小程序点餐占比近 100%，复购率高达 53%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。