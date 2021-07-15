7 月 15 日，上汽奥迪与阿里云正式签署合作备忘录，合作内容涵盖全域营销、车联网、数字生态、智慧物流建设等领域。双方将发挥各自优势，基于云计算、物联网、数据智能等技术，推进汽车行业数字化营销，构建智慧出行生态圈。

在阿里巴巴优质生态的支持下，上汽奥迪与阿里云将共同探索面向公域和私域的全域数字营销模式，实现精准运营。通过会员体系合作共享，上汽奥迪将在支付宝、天猫养车等阿里生态平台开展品牌会员服务及营销活动，提升用户的粘性和活跃度。此外，双方还将共建智能化的数字营销平台体系。阿里云将为上汽奥迪 “以用户为中心” 的运营规划助力，让每一位用户享受全生命周期的服务，也为后续进一步营销计划提供策略支持。

除了数字化营销，上汽奥迪与阿里云还将开展车联网相关的合作，塑造多场景服务体验。车载天猫精灵将成为上汽奥迪车联网与丰富生态应用的重要连接器。未来，上汽奥迪的车主将能够通过语音进行便捷操作，如查询地图导航和周边设施、查天气、查新闻、听音乐。除此之外，语音购物和手机充值等功能也可随心使用，还可以通过天猫精灵直接在车上控制家中的智能家电，实现用户生活场景与出行体验的无缝融合。

上汽奥迪营销事业总经理贾鸣镝博士表示：“上汽奥迪正积极开展与优秀的互联网科技企业的深度合作，共同探索建设智能出行生态圈。作为云计算与人工智能的行业翘楚，阿里云在数字化技术方面具有领先实力，并带来了阿里生态的巨大优势。我们很高兴能与阿里云携手，通过此次合作丰富上汽奥迪的数字化产品和服务，共建 ‘以用户为中心’ 的智慧出行生态，为用户带来更舒适、更智慧的服务体验。”

阿里云智能副总裁李强谈到：“当前，技术与生产方式发生重大变革，新生代消费者的出行需求正在改变，出行产业也需要实现全流程、全生命周期的数字化升级，上汽奥迪与阿里云的跨界合作正当其时。我们希望与上汽奥迪一起，提供汽车行业的创新产品、解决方案和服务，探索更便捷、更人性化的车载数字生活。”