移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 6 月中国厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

2021 年 6 月中国移动发行商出海继续保持良好的势头，排名整体变化不大。发行商方面心动网络重新入围出海 30 强。根据 App Annie 数据，心动网络 6 月中国大陆以外地区主要收入来源于韩国、台湾、美国。其两款主力产品放置 RPG《不休的乌拉拉》和宫斗 RPG《蓝颜清梦》继续着良好的表现。另根据 App Annie GIQ 数据显示宫廷类 RPG 游戏自去年 4 季度以来在全球多个市场均有不错的增长态势。

出海 App 收入方面三七互娱的三消+SLG 游戏《末日喧嚣》持续增长，该手游本月上升 3 个位，已经杀入 App Annie 出海 App 收入榜单前十。其排名紧追另外一款融合类玩法（合并+SLG）手游《口袋奇兵》。

新游方面，腾讯 6 月中旬上线的战棋 RPG 手游 Alchemy Stars 在日韩表现强劲，上线首周即杀入日韩畅销榜前十。下图为 Alchemy Stars GP 版本在日韩的排名情况。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 7 月 12 日的所有时间段的当前估算数据。