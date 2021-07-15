近日，新锐潮汕风味食品公司仙味爷爷宣布已完成 6000 万元人民币 Pre-A 轮融资，由源码资本领投、高瓴创投跟投，弈秋资本担任独家财务顾问。仙味爷爷创始人兼 CEO 陈湘表示，该笔资金将用于产品研发、供应链完善和人才体系搭建。

随着国民消费水平的升级，消费者口味正在从原先的重盐重辣，转变为以 “鲜” 为主的高级味道。这正是潮汕美食自古以来的特色。聚焦潮汕风味美食的仙味爷爷成立于 2020 年 9 月，起源于潮州，专注于潮汕风味美食的开发和推广，愿景是以 “鲜” 占领用户心智，将品牌的精神内核 “潮汕精髓、极致鲜美、品质料足、高级味道” 通过美食逐步传递给用户。

公司创始人、CEO 陈湘是一位土生土长，又兼具国际视野的潮汕美食家。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，是一名连续创业者，也是潮州厨师协会第一届创会副会长、广东省食品行业协会副会长。联合创始人陈怀博也是潮汕人，为香港大学工学硕士，具有超过 5 年供应链咨询与投资管理经验，曾主导过数个消费品牌从 0 到 1 的供应链体系搭建。

陈湘表示，仙味爷爷选择从复合调味品领域切入市场，希望通过新鲜多样的食材搭配，结合潮汕的古法工艺，将极致鲜美的潮汕味道完整地呈现给用户。这波融资之后，未来公司也将向卤制品、预制菜方向发展，通过持续深耕产品研发，完善供应链体系。

作为公司董事，源码资本佘炀杰表示：“潮汕风味具有鲜美、多层次、口感丰富等特点，能在消费者心中形成独特的记忆点。囿于过去供应链成熟度、物流水平和团队能力模型等原因，大量潮汕美食偏安一隅，未能走出潮汕地区。仙味爷爷对产品有极高的要求，从复合调味品出发，逐步拓展至休闲零食、佐餐、预制菜等品类，将潮汕风味推向全国。期待团队持续给人们带来好吃的产品。”

潮汕菜的精髓之一便是还原每一种食材的本味，去衬托主食材的味道，带来极致鲜美的味觉体验。仙味爷爷的爆款产品：胖当家大块牛肉酱，区别于市场上常见的川渝风味牛肉辣酱，融合了潮汕美食的精髓。为了还原每一种食材本味，精选原切 1.5 厘米牛后腿肉，牛肉更加鲜嫩劲道；专门选用三种不同的鲜辣椒，以及两个不同海域的虾米和干贝，同时增添了杏鲍菇的爽滑弹牙。以多种食材的拼配充分衬托主食材牛肉的鲜美，让用户在享用时，更能体验到产品给舌头带来的前中后不同段的味觉体验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。