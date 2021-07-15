7 月 15 日，富数科技宣布完成数亿元 C 轮和 B 轮融资，其中 B 轮融资来自亚信安全、晨山资本等，C 轮融资来自中国互联网投资基金、同创伟业，累计金额达数亿元。

此次融资后，富数科技将加大隐私计算核心技术研发和产品打磨，加强投入市场拓展，加快隐私计算在商业层面的大规模应用，发力互联互通生态建设。

富数科技成立于 2016 年，是国内最早入局隐私计算的公司之一，2019 年上线独立自主研发的安全计算平台 Avatar，截至目前已合作 50 多家企业，包括金融、政务、运营商、电力等诸多领域，初步完成重点商业场景的全覆盖。

Avatar 是富数自主研发的一站式企业级多方安全计算平台，集成隐私集合求交（PSI）、多方安全计算（MPC）、联邦学习（FL）、隐私信息检索（PIR）等核心隐私计算技术，提供企业级的数据安全匹配、安全联合计算、安全联合建模、安全查询等跨机构间可信数据协作能力。

随着成千上万的数据方和场景方通过 Avatar 建立连接，富数将与生态合作伙伴共同建立一张全新的数据价值流通网络。在这套安全可靠的数据交换网络体系里，数据要素在安全合规的前提下，实现高效可靠的流通和应用，释放其巨大的经济价值。

与此同时，如同互联网领域的 TCP/IP 协议一般，数据流通领域各方也需要基于类似的行业协议进行交互，从而促进数据要素的大规模应用。2021 年，富数开始推动隐私计算领域的「TCP/IP」制定，并在技术层面，率先实现与其他隐私计算平台的异构互联互通，为行业提供了实现参考。

回顾电力、通信和互联网各个时代，都曾经历协议和标准的制定阶段，电力的直流电和交流电之争催生了 GE，CDMA 标准助力高通成为通信领域的芯片产业龙头，互联网通讯的 TCP/IP 技术路线最终成就了思科。

富数希望，基于互联互通统一资源协议的 Avatar，未来能够担任各方数据安全流通的超级链接器，成为数据生产要素市场的 SuperHub。

在标准制定方面，富数为推动行业发展做出了诸多贡献，曾主导或深度参与众多权威机构的标准与协议制定，包括 IEEE、工信部信通院、信安标委、央行金标委、北京金融科技产业联盟等等，并且在隐私计算互联互通标准的推动上，富数也同样积极贡献力量。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。