近日，传化集团有限公司与华为技术有限公司签署战略合作协议。双方将在数字化转型、化工新材料、智慧物流、未来社区等方面展开深度合作研究和应用实践，共同推进产业的数字化转型。

在本次战略合作座谈会上，华为轮值董事长郭平指出，华为一直致力于建立可信、可靠、有竞争力的供应链体系，并持续为产业链上下游的企业提供支持。华为期待与传化加深合作，共同把 5G、人工智能、云技术等多项 ICT 技术在各种场景化的运用结合起来，持续推动物流、化工等行业的数字化转型。

郭平表示，华为非常愿意把自身数字化转型实践经验与传化分享，对于流程复杂的制造企业，数字化转型的成功需要建立在流程工业海量数据的基础治理之上。依托华为的 ICT 技术优势及传化的业务场景优势，双方携手推动传化各产业的数字化转型。

传化集团董事长徐冠巨表示，希望通过与华为的深度战略合作，帮助传化集团实现数字化转型，并共同推进传化各产业的数字化转型，实现企业的高质量发展。

本次战略合作，双方将发挥自身在产业和技术上的优势，实现资源和能力的强强联合。

在化学制造方面，传化将发挥自身在化工产业中的优势，推进传化化学、新安化工的化工新材料产品在华为产业链生态中的应用，同时，传化也将借助华为的数字化能力来进一步打造未来工厂和化工产业大脑。

在智慧物流方面，双方将基于传化在物流模式探索方面的优势，结合华为数字化供应链领先实践和行业资源，推动传化在华为生态中的供应链业务合作，华为赋能传化打造传化货运网，支持行业数字供应链、IT 技术架构、物流产业大脑、智慧物流园区，加速物流聚合过程。传化将支持鲲鹏硬件和鸿蒙软件系统在传化物流体系中的运用。

在未来社区建设方面，结合传化在科技城的园区建设运营经验，华为在未来社区咨询规划能力和数字化解决方案、合作伙伴，双方联合打造全省具有影响力的未来社区样板点。

在实现乡村振兴与共同富裕方面，双方将依托在技术积累、产业品牌、农业资源、建设运营的优势，加强企业与政府的合作，创新模式与机制，打造浙江新时代乡村振兴、共同富裕的标杆。