时至年中，5G 手机市场也赢来了年中小结。每日互动新鲜出炉了《2021 年二季度 5G 手机报告》，从用户使用层面出发，为 5G 手机市场出具了一份大数据年中小结报告。报告显示，2021 年二季度，5G 手机的使用激活市占率达 24.3%，始终保持着健康快速的发展趋势，iPhone 12 系列 5G 手机备受欢迎，持续占领热门手机榜单头部位置。

5G 手机出货量、市占率双增长

iPhone 市占率排位上升

中国信通院公布数据显示，2021 年 1-6 月，国内 5G 手机出货量 1.28 亿部，同比增长 100.9%，占同期手机出货量的 73.4%。

每日互动大数据显示，2021 年二季度国内市场 5G 手机激活设备数占比持续增长，达 24.3%。

两组数据相辅相成，说明 5G 手机市场正处于发展的兴奋期，用户对 5G 手机的兴趣与需求十分旺盛，而各大手机厂商也铆足劲地加大 5G 手机生产，既有量又有市，5G 手机市场正在加速发展。

5G 手机细分品牌市占率显示，2021 年二季度华为市占率达 34.3% 排名第一，vivo 和 OPPO 紧随其后排名第二和第三，iPhone12 系列 5G 手机以 12.5% 的市占率排名第四，较上一季度排位上升一位。

iPhone12 最畅销

华为多款热门机型热度不减

每日互动大数据显示，截至 2021 年二季度，iPhone12 成为最受欢迎的 5G 手机机型，市占率为 6.3%，相比于一季度 iPhone12 不仅保持住了冠军位置，且与第二名的差距十分明显；华为 nova7 以 3.7% 的市占率排名第二，相比于一季度名次未变；iPhone12 Pro Max 以 3.6% 的市占率排名第三，相较于一季度排名上升 4 位；华为 P40 系列、Maet30 系列、Mate40 Pro 热度依旧不减，市占率排名第四到第八。

从上榜手机的价位来看，售价超过 5000 元的高端机型有 6 个，售价在 2500 元-5000 元中端机型有 8 个，售价在 2500 元以下的平价机型有 6 个，这也说明 5G 手机的影响力已逐步全民覆盖，各个价位的 5G 手机机型都有极具竞争力，各自都能满足不同的消费水平的用户需求。

数据显示，在 2021 年二季度新增的 5G 手机中，iPhone12 系列持续领跑，包揽前三名；华为旗下的 Mate40 Pro、P40 系列和 Mate30 系列均入围 TOP10；主打超高性价比的 Redmi K40，入围二季度新增榜单，排名第八；自拍能力超强的 vivo S9 排名第十。

24 岁以下年轻用户市场品牌机遇更大

小米在一线城市市占率持续增大

每日互动通过大数据对不同年龄段用户 5G 安卓手机的激活使用情况进行洞察。数据显示，截至 2021 年二季度，华为 5G 手机依然是各年龄段用户的心头好，占比均排名第一；vivo 在各年龄段占比排名第二，稳居行业第二大品牌位置；小米在各年龄段用户中的市占率均有所提升，较一季度有较明显增长。

根据各年龄段品牌市占率看，24 岁及以下年轻用户群体中品牌的绝对优势并不明显，华为、vivo、OPPO、小米的市占率较为接近，且一加、realme 等主打年轻人的品牌也有一定的占比。由此可见，24 岁及以下的年轻用户在购机时受品牌影响力较小，24 岁及以下的年轻用户在购机时受品牌影响力较小，因此在年轻用户群体中各个品牌都有较大的机遇。

每日互动洞察了不同城市级别 5G 安卓手机的激活使用情况。数据显示，截至 2021 年二季度，华为 5G 手机仍处在领跑位置，其在一线城市的市占率最高，达 42.5%；小米在一线城市持续进攻，市占率达 14.7%，排名第二，赶超 vivo。

综合来看，国内 5G 手机市场交出了一份不错的年中小结，展示出了新市场澎湃的活力。中国 5G 手机市场不仅有量有市，增长迅速，且手机机型、价位和功能也越来越丰富。进入下半年，5G 手机市场会迎来新机发布潮、开学季、电商大促等促销节点，相信会有更不俗的表现，每日互动也将持续关注。