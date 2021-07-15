微软正式发布 Windows 365，这一云服务将以全新方式将 Windows 10 或 Windows 11 体验提供给不同规模的商业企业。Windows 365 将操作系统带到微软智能云端，通过串流（streaming）的、方式在个人或者公司设备上提供流畅完整的 Windows 体验，包括应用、数据和各项设置。从 2021 年 8 月 2 日起，Windows 365 将面向各种规模的企业提供。

Windows 365 服务遵从 “零信任” 原则，从设计源头确保安全，在云端而不是设备端存储信息并确保安全，能够为从实习生、合同工，到软件开发者和工业设计师的各种类型的用户提供安全的生产力体验。Windows 365 服务开创了称为 Cloud PC 的全新混合个人计算类别，通过融合云计算的力量与设备的功能，构建起完整的个性化 Windows 体验。

微软公司董事长兼首席执行官萨提亚 · 纳德拉表示：“我们以 Windows 365 创造出了一个全新的类别：Cloud PC。如同以 SaaS 方式将应用程序带到云端一样，我们现在把操作系统也带到了云上，这将为组织提供一种更加灵活、安全的工作方式，让员工无论置身何地，都能保持连接，并更好地释放生产力。”

为混合办公而生的全新计算模式

随着全球一些地区的疫情趋于缓和，在虚拟化流程和远程协作的驱动下，新的工作方式也在逐渐形成。在更加分散灵活的工作环境中，员工需要从不同地点、用不同设备来访问公司资源，而面对不断上升的数字安全威胁，确保这些企业资源的安全同样至关重要。

微软全球副总裁，Microsoft 365 全球事业部施洋（Jared Spataro）表示：“今天，混合办公已经彻底改变了技术在组织内部的角色。面对前所未有的差异化的劳动力构成，组织需要一种通用性更强、更简单、更安全的全新方式来构建生产力体验。Cloud PC 是一种激动人心的全新混合个人计算类别，能够将任何设备转变为个性化、高效、安全的数字化工作场所。今天 Windows 365 的发布只是一个开始，随着设备与云之间的界限变得越来越模糊，未来将创造无限的可能。”

Windows 365 能够帮助员工解决疫情爆发前就长期存在的种种挑战。例如，员工希望能在确保组织数据安全的前提下，得到更大的灵活性以及在不同地点工作的选项。短周期雇员希望能更加灵活地加入或者退出团队，而无需面对频繁申请新设备，或者按照要求在工作期间加密个人设备的后勤保障方面的挑战，这样一来，组织就可以在繁忙的时候更高效、更安全地拓展业务。而公司也可以更加轻松地为创意、分析、工程或者从事科研的员工，调配更强大的算力，并为关键应用设定安全访问权限。

通用、简便、安全：Windows 365 带来变革型影响

基于 Windows 操作系统强大功能以及微软的云优势，Windows 365 能够在三方面让组织感到更加安心：

功能强大。即时启动 Cloud PC，用户可以从云端将应用、工具、数据和设置传输到任意设备。Windows 365 提供了云端的完整 PC 体验，云计算则在处理能力和存储方面提供了通用性，让 IT 人员能够按需进行扩容或减容。Windows 365 支持 Windows 10 及 Windows 11（在 2021 年晚些时候正式商用后生效），组织可选择适合的 Cloud PC，并按照每个用户/每个月计价。

易于管理。Cloud PC 允许用户跨设备登录，并继续之前尚未完成的工作，带来基于云计算的简化、熟悉的 Windows 操作体验。对于 IT 人员来说，Windows 365 同样能够简化部署、更新以及管理——不同于其他解决方案，Windows 365 无需任何虚拟化经验。借助 Windows 365 对端点的优化，IT 人员能够轻松帮助他们所在的组织采购、部署和管理 Cloud PC，就如同他们通过 Microsoft Endpoint Manager 管理实体 PC 一样。中小企业也能够直接或通过云服务提供商采购 Windows 365，通过简单的点击操作，完成组织的 Cloud PC 设置。微软也将继续在 Azure 虚拟桌面（Azure Virtual Desktop）方面进行创新，以帮助那些有着深度虚拟化经验且需要更多自定义和灵活性选项的组织。

安全防护。凭借微软智能云的强大能力，以及 “零信任” 原则，Windows 365 从设计源头确保了安全性。信息受到保护，并被存储在云端，而非设备端。Windows 365 能够始终保持最新版本，同时以微软丰富的安全功能和基准为基础，强化安全并简化管理，基于用户所在的环境推荐最佳安全设置。

微软合作伙伴生态系统的新机遇

几十年来，合作伙伴一直是微软向全球客户提供技术和业务转型的中心。微软智能云产品和技术组合的深度使合作伙伴能够构建创新的、具备行业针对性的解决方案。Windows 365 让合作伙伴继续创造更多可能。

从系统集成商、托管服务提供商，到独立软件开发商（ISV, Independent Software Vendors）和原始设备制造商（OEM, Original Equipment Manufacturer），新的 Cloud PC 为合作伙伴创造了在云中提供新 Windows 体验的机会。

组织将借助系统集成商和托管服务提供商，充分利用其整个 Windows 资产。独立软件开发商可以继续构建 Windows 应用程序，并在云中交付它们，以帮助企业在继续进行数字化转型时以新的方式工作。原始设备制造商有机会将 Windows 365 与其设备的强大功能和安全硬件一起集成到其广泛的服务组合中。

埃维诺全球现代工作场所负责人 Veit Siegenheim 表示：“为了在新的工作环境中发挥出最佳水平，员工需要熟悉的、易于使用、安全且随时可用的工作场所技术。借助 Windows 365，微软正在利用智能云在任何地方、任何设备上提高生产力，并提升工作场所体验。”