据外媒报道，印度尼西亚税务服务平台 OnlinePajak 于上周获 1200 万美元融资，由腾讯和 Altos Ventures 领投，华平投资旗下子公司 Petalite Gem Investments Ltd 跟投。这一轮融资将帮助 OnlinePajak 估值达到 1.7 亿美元左右。目前，腾讯通过旗下全资子公司 Image Frame Investment 在该平台占股 8.25%。

此外，OnlinePajak 在 2018 年 10 月进行 B 轮融资，成功筹集了 2500 万美元。这轮融资由华平投资领投，Global Innovation Fund, Endeavor Catalyst 和 Sequoia India 参投。

OnlinePajak 成立于 2015 年，可把税款计算、提交税务报表，填写申请表格，支付税款和发放员工薪水全部集中在一个平台，为客户提供一站式服务，致力于为其提高效率，通过使用 OnlinePajak 提供的服务，5 分钟即可完成原本平均用时为 208 个小时的工作。

此外，其创始人 Guinot 在 19 年接受媒体采访时表示，OnlinePajak 旨在让印尼所有的公司都使用自己的税务系统。该国共有 2.7 亿人，但只有 4000 万在册纳税人。

编译：付颖