OTEC2021 全球创业赛境外赛区港澳台地区专场

聚焦四大赛道

新消费、大健康、数据智能、数字经济（北京自贸区朝阳片区）

六大维度奖励

资金、空间、培训、融资、服务、宣传

报名正式开启

港澳台地区专场也是境外赛区中的重头戏，此次 OTEC“全球创业赛” 港澳台地区专场由动点科技承办，希望可以更多加强港澳台地区创业者与朝阳区的联系，推动大陆企业、投资机构、社会组织等与港澳台地区创新创业项目的合作与交流，共同促进两岸三地的共同繁荣。本次专场活动将聚焦新消费、大健康、数据智能、数字经济（北京自贸区朝阳片区）四大领域，期待吸引 “初创组+成长组” 的企业参与报名，我们将从报名企业中选拔 8 个项目入围 7 月 27 日北京项目路演，并与德国柏林、亚太地区（一带一路）专场活动进行三城连线，共同探讨创新创业风向。

如何申请

· 7 月 23 日申请截止

请于 23:59（GMT+8）之前提交申请

👉申请通道：扫描下方二维码直接申请，填写完整信息后，一键提交；

※或点击下方报名链接参与报名：

http://by6nc5bsme20p949.mikecrm.com/jxUPkFV

👉咨询方式：如有任何问题，请发送邮件至：wangjuan@technode.com

·7 月 27 日港澳台地区分赛

在北京线下举办，并与德国柏林、亚太地区（一带一路）专场活动三城连线进行

·7 月 27 日现场公布优胜项目

·8 月 14 日专场优胜项目参与全球总决赛

组别

（一）初创组

1. 创始人为海外取得学士及以上学位的优秀海外留学人才，或取得学士学位及以上的优秀外籍人士，或在海外有一年以上工作或创业经验的人才。

2. 企业成立时间为 0-2 年（2020 年 1 月 1 日以后（含））。

3.A 轮及以前的早期项目。

（二）成长组

1. 对创始人的海外背景没有要求。

2. 企业成立时间为 2-10 年（2020 年 1 月 1 日前，2011 年 1 月 1 日后）。

3.A 轮到 B+轮成长性项目。

赛道

国内赛区

1. 新消费赛道，包括生活方式、教育文创、新体育。

2. 大健康赛道，包括生物医药、医疗大数据、AI 医疗等。

3. 数据智能赛道，包括人工智能、集成电路、智慧出行、智能硬件、产业互联网、云服务等。

4. 数字经济赛道（北京自贸区朝阳片区），包括数字贸易、文化贸易、商务会展、国际寄递物流、跨境金融等产业等。特设外籍人才专场活动。

境外赛区

1. 外籍人才专场

2. 德国柏林

3. 亚太地区（一带一路）

4. 港澳台地区

5. 欧盟及英国

邀请赛

1. 大数据应用邀请赛-香港专场

2. 算法最佳实践邀请赛-京津冀专场

3. 新体育邀请赛-京延张专场（延庆、张家口）

4. 新消费产业邀请赛-中部地区专场（长沙）

5. 一带一路专场（昆明）

6. 未来城市邀请赛-雄安专场（雄安）

7. HICOOL 创业项目专场

日程赛制

※同一项目只可参加一个赛道比赛，建议谨慎选择赛道，最终解释权归 OTEC 组委会所有。

大赛奖励

※注：凤凰计划直通车，即初创企业开办费直通车、青年拔尖项目直通车、产业领军人才项目直通车、领军人才创新创业团队直通车 4 个类别，直通车资格为 3 年。最终解释权归 OTEC 组委会所有。

快来抓紧时间参与报名哦～

7 月 23 日截止

如有任何问题请咨询 wangjuan@technode.com

登陆 OTEC 官网获取更多信息：http://www.china-otec.com/