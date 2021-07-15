vivo 正式发布 vivo S10 系列新品：vivo S10 及 vivo S10 Pro。官方表示，vivo S10 系列采用 4400 万像素 AF 主摄+800 万像素超广角镜头的组合，搭载天玑 1100 芯片及 4050mAh 电池，vivo S10 8GB+256GB 版本售价 2999 元。vivo S10 Pro 12GB+256GB 版本售价 3399 元。

vivo S10 系列拥有绮光焕彩、萤石黑、丝绒白、青柠四种配色，其中萤石黑与丝绒白分别采用了最新的 “萤石 AG 工艺” 与 “丝绒 AG 工艺”。此次，vivo S10 系列通过对均热板 PET、电池仓壁、红外传感器等器件的厚度压缩，让萤石黑、青柠配色的机身厚度仅有 7.29mm，再次刷新 vivo 5G 手机的纤薄极限。

vivo S10 系列采用 4400 万像素 AF 超清主摄+800 万像素超广角镜头的组合，屏幕顶端缝隙隐藏两颗 LED 柔光灯，为用户在极夜环境下的面部提供均匀、立体的补光效果。在特定自拍模式下，还可与屏幕柔光环配合，以组合的形式最大程度地对面部进行补光。超级夜景算法新增加了对前置超广角镜头的支持，同时可以叠加柔光灯开启，夜晚多人欢聚时刻也能被更好记录。

更为重要的是，此次 vivo S10 系列的发布还输出了 “你好，自然美” 的审美新观念。vivo S10 系列带来全新升级的 “自然人像”，为拥有多元审美趋势的消费者提供了新的选择。vivo S10 系列搭载旗舰级 5G 移动芯片天玑 1100，采用 6nm 先进制程工艺，CPU 大核为行业领先的 A78 架构，主频高达 2.6GHz;GPU 采用 ARM G77 架构，主频达到 836MHz。MediaTek APU 3.0 采用全新架构，APU+AIE 一共 6 核，其强大运算能力保障了 AI 算法的稳定运行，使得 vivo S10 系列拍照性能大幅提升，可轻松应对复杂的拍摄场景。同时支持双卡、双模 5G 全网通，时刻畅享高速网络，并配合 vivo 自主研发的智能省电策略，对整体功耗进行大幅优化。

vivo S10 系列搭载 OriginOS，具备高效的 “华容网格” 桌面架构体系，结合 “原子组件” 带来美观、简洁的操作体验。