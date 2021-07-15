7 月 15 日，西湖生物医药科技（杭州）有限公司（简称 “西湖生物医药”）宣布获亿元融资，由老股东红杉资本中国基金领投，老股东斯道资本、辰德资本及华方资本追加投资，本轮融资款项将主要用于继续推进公司数个红细胞治疗产品的临床验证及上海研发中心的建设及团队招募，丰富并扩展公司已有的产品管线以及多靶标药物发现的战略合作。

红细胞作为载体递送药物已经有近半个世纪的研究历史，以红细胞为基础的药物递送系统以其出色的生物相容性、循环半衰期、安全性等诸多优势在临床转化中受到了广泛关注。基于红细胞的药物递送系统也从包封、表面吸附等传统手段发展到了利用酶工程共价修饰、基因工程改造等全新一代的技术。

西湖生物医药于 2020 年 6 月开始正式运行，是一家基于自主研发技术平台的细胞治疗公司，公司建立了红细胞工程化改造平台，生产人体外周血干细胞来源或成体红细胞来源的具有治疗功能的工程化红细胞。近日，公司针对癌症的多个研究者发起的临床研究项目已通过伦理委员会审查批准，临床应用潜力得到了相关临床专家的认可。

公司创始人高晓飞表示，“自公司正式运营以来，我们一直受到业内成熟的生物医药投资者以及战略合作伙伴的关注，我们很高兴得到老股东们的陪伴及持续支持，得以将我们独特的红细胞治疗产品尽快推向临床试验。此次融资是西湖生物医药工艺产品开发优化和临床推进能力提升的有力证明，我们会继续吸引人才来实现我们的愿景，最终为患者提供安全有效的药物­”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。