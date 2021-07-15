中国首家城市科技（Citytech）集团一奇集团（Venturous Group）领投人工智能初创公司慧搭（WeStyle.ai）的 A 轮融资，投资金额未披露。这是一奇集团在智慧电商领域的首次投资。

慧搭是一个在线的个性化服饰穿搭服务电商平台。凭借高度个性化的服务，慧搭致力于打造最懂客户的中国时尚电子商务平台。慧搭公司总部设在深圳，也是中国的主要服装生产基地。慧搭由连续创业者李松博士和珍爱网的四位前高管共同创立，李松博士担任公司董事长，任涛先生（珍爱网前首席运营官）担任公司首席执行官。

一奇集团创始人、董事长谭秉忠（Benson Tam）先生表示：“我们认为慧搭是一个极好的机会，它有卓越的产品和平台，其独特商业理念和模式能支持其快速扩张。但是说到底，我们做出这项投资决策主要还是基于人，慧搭的联合创始人们在把深科技结合到生活方式方面有着很多成功的创业经验。慧搭与一奇生态非常匹配互补。”

慧搭联合创始人、董事长李松（Song Li）博士表示：“中国时尚电子商务是一个极好的机会。这个市场已经非常庞大，并且正在以前所未有的速度增长。慧搭在针对这个零售细分市场开展个性化在线造型服务方面占据领先地位。我们的研究表明，消费者已经厌倦了在大量的产品中寻找最适合自己风格和体型的产品。利用快速发展的人工智能技术，再结合造型师的建议，慧搭对于庞大的大众时尚消费者有着非常吸引人的价值主张。”

慧搭联合创始人、首席执行官任涛（Ren Tao）先生表示：“慧搭的所有联合创始人从零开始，将珍爱网打造成了中国最大的付费交友网站之一。很少有初创公司在初始阶段就能拥有这样的创业经验和团队。在我们踏上新征程、建立我们的下一个公司之际，这是一个独特而关键的优势，并且这次面对的是一个比之前大非常多的市场。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。