根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第二季度全球智能手机出货量增长 12%。三星一马当先，其智能手机出货量占市场份额的 19%。小米以 17% 的份额首次位居第二。苹果以 14% 的份额名列第三， Oppo 和 Vivo 则保持强劲的增长势头，跻身前五。

Canalys 研究经理 Ben Stanton 说：“小米正迅速拓展海外业务。比如说，小米在拉美、非洲和西欧这三个市场的出货量分别猛增逾 300%、逾 150% 和逾 50%。小米在不断壮大的同时与时俱进。现在它将商业模式由挑战者向守擂者转变，启动了多项计划，比如整合渠道合作伙伴、更精细化管理公开市场上的旧库存。然而，小米仍主要侧重大众市场。相比三星和苹果，其平均售价分别便宜约 40% 和 75%。因此，小米今年的一大优先事项就是提升其高端产品（比如小米 11 Ultra）的销量，这将是一场艰苦卓绝的较量。Oppo 和 Vivo 抱有相同的目标，而且这两家厂商都乐于向传统大众媒体投入巨额营销费用，以不同于小米的方式打造品牌。面对全球供应链紧张的形势，所有厂商都在竭力确保零部件供应，但小米已经将目光投向下一个目标：取代三星，成为全球头号厂商。”