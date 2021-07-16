7 月 16 日，2021 旷视技术开放日（MegTech 2021）在北京举办。由旷视首席科学家、旷视研究院院长孙剑领衔，旷视研究院张祥雨、范浩强、周而进等多位研究员一起，分享了旷视十年来在 AI 技术上的实践和思考，通过一系列技术演示，系统展示了旷视最新的技术成果。

在《面向未来，推动 AI 技术价值跃迁》的主题演讲中，孙剑以旷视为例，总结了过去十年中国 AI 技术价值的发展历程。AI 有没有用？AI 在哪里用？AI 易不易用？这是 AI 行业的 “灵魂” 三问，是所有 AI 企业需要回答的问题。

基础科研是 AI 创新突破的基石

孙剑认为，AI 有没有用归根到底是看 AI 基础科研有没有突破。基础科研是 AI 创新突破的基石，需要长期主义的坚持。对旷视来说，要构建科学价值和产业价值统一的基础科研体系。十年来，旷视不断突破创新，在学术上发表 85 篇顶级会议论文，在竞赛上斩获 40 项冠军，在实用上研发了包括 ShuffleNets 系列在内的众多基础模型，已经广泛应用在手机等智能设备上，推动软硬协同发展。

旷视现场展示了最新的基础科研成果，包括面向服务器和下一代 AI 芯片的通用模型 RepVGG 系列，其在开源后 Github star 已超过 1800；目前性能最强的端到端实时全卷积全景分割算法；以及挑战经典，目标检测架构创新的 YOLOF。

从科研到落地，算法正在创造越来越大的价值

AI 在哪里用？旷视的选择是消费物联网、城市物联网和供应链物联网三大场景。AI 是核心能力，IoT 是落地场景，在数字世界与物理世界融合的智能化时代，AI 算法正在为产品带来更多的价值提升。从明星产品神行面板机系列，到超越人眼的暗光拍照和暗光视频，再到突破物理限制的屏下 AI 光学指纹和屏下摄像，以及追求全局最优解的河图系统和机器人设备。

旷视认为，“算法不只让很多产品从好变更好，更能让产品从不可能变可能”。在旷视十年的 AI 实践落地中发现，算法已不再仅仅是 “软件物料”，而是成为 “核心组件”。从科研到落地，算法正在创造越来越大的价值，也在开始重新定义软硬件。

算法生产能力决定算法价值上限

算法生产能力决定算法价值上限，也决定 AI 是不是真的更易用。当前，大量算法生产过程还是非标准化的，因为非标准化所以算法生产过程充满不确定性。旷视认为，落地实用是检验算法的最高标准之一，而生产落地实用算法的过程只有先标准化才能自动化，才能更进一步实现规模化的普惠易用。

从 2014 年至今，持续打磨升级的 AI 生产力平台 Brain++，就是旷视推动算法生产迈向自动化时代的 AI 基础设施。在现场，旷视介绍了 Brain++的最新功能，包括自动化的数据管理和质检、自动推荐合适的训练算法和模型、自动检查算法准确率并给出优化建议等。

从基础科研，到行业落地，再到基础设施，这是人工智能技术价值跃迁的三个关键。旷视正是沿着这样的路线在不断创新，务实落地。预研一代、孵化一代、交付一代，这是旷视技术创新研发模式。在技术开放日现场，旷视将这一套创新研发模式首次对外完整的呈现出来。

“聚焦最优秀的人才，一起做最好的科研，通过产品让科研成果创造价值，不断探索新领域”，这是旷视的秘诀，也是 AI 技术价值跃迁的秘诀。