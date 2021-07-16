过去十年里，中国大力投资于医疗系统信息化，产生并积累了大量数据。接下来的数字医疗发展中，需要通过人工智能及大数据等实现数据价值，采用整合技术基础设施以有效连接、标准化及分析数据，并实现医疗大数据应用。

根据安永报告，中国是 2019 年世界第二大医疗市场，中国医疗大数据解决方案整体市场呈现强劲增长态势，整体规模将从 2019 年的 105 亿元增至 2024 年的 577 亿元，复合年增长率达 40.5%；医疗大数据解决方案整体渗透率将从 2019 年的 7.2% 增长至 2024 年的 16.2%。

医疗+AI 纵深化发展，打造智能临床研究数据系统

米帝科技是一家临床数字化整合服务商，是提供新兴医疗大数据解决方案的专业机构，依托核心 AI 技术及持续改进的数据处理和分析系统，不断增强为医疗生态提供服务和解决方案的专业能力，在行业竞争格局中取得差异化优势。

据米帝科技创始人袁华慧介绍，米帝科技致力于医疗大数据和医疗人工智能在临床科研的前沿性研究和实践，致力于打造开放、溯源、智能的临床研究数据系统，使用一套临床研究数据系统，将临床试验中的人工数据填报差错、快速筛选受试者、人工成本及摩擦成本降为零，推出了囊括申办方、CRO、医院、医生专家的无边界智能化临床数据系统。

具体业务上，米帝科技致力于医院数据的标准化、医院数据的安全体系、医院知识产权体系的建设，并为医院提供解决方案。

目前，公司已申报了 23 项发明专利。其中公司创始人袁华慧已申报了 4 项自然人发明专利；公司作为申请人申报了 11 项发明专利和申报 PCT 美国发明专利 8 项。

米帝科技和国内知名医院及知名专家共同承担多项国家级、省级课题研究，并已申报多项发明专利，包括：临床药物试验、多中心临床试验平台、多中心影像平台、医院临床数据中心等。合作的医院以国内头部三甲医院为主，包括上海市第六人民医院、上海复旦大学附属儿科医院、上海中医医院、交大医学院、四川省人民医院、上海皮肤病医院等。

临床科研大数据开启药物临床研究新未来

米帝科技的智能临床研究数据系统能够收集患者（包括基本信息、就诊、用药、入出院、手术、检查检验、病历等信息）以及医院运营管理数据（整合医院各业务系统产生的人、财、物数据），用大数据支持临床科研和医院数字化管理。

在临床科研方面，米帝科技的大数据系统能够基于专病的病例搜索，依据不同的检索指标（诊断、症状、报告结果指标等）检索所需数据，支持科研人员进行临床研究。

基于深度学习、自然语言处理的相似病例服务及药物识别服务等，米帝科技推出了医生工作站，辅助医生参考历史治疗方案，分析疗效，减轻医师工作量。

为此，米帝科技推出的 AI 应用包括：相似病例服务、疾病相关性分析、去隐私化服务、智能辅助诊断、治疗有效性分析、疾病预测分析等实用性的应用。

另外，针对新药研发中 CRO（Contract Research Organization）临床试验周期长、过程监管困难以及试验数据容易出现纰漏等问题，米帝科技的临床研究数据系统通过对临床试验潜在受试者的筛选，减少查找受试者的时间，加快临床试验的进程，平台实现对临床试验全过程的实时监控，获取临床试验第一手原始数据，节省申办方在医院的人力成本。米帝在 CRO 领域协助药品监管部门、制药企业和研发机构实施最高技术标准和指南，致力于提升国内制药产业创新能力和国际竞争力。

根据 Frost & Sullivan 预测， 2020 年中国新药研发支出为 250 亿美元，其中 CRO 市场规模为 103 亿美元（临床试验部分市场规模为 55 亿美元），未来十年将以 15～20% 的高增速稳定发展。

面对这一极具潜力的市场，米帝科技正在打造临床试验质量监控系统和临床试验用药系统，做到利用大数据实时全面掌握各医疗机构的临床试验进展。

目前系统已运行项目包括了恒瑞医药、正大天晴、阿斯利康、双鹤、齐鲁、三生等 29 个申办方，覆盖了肿瘤内科、内分泌科、骨质疏松科、超声科、血液科等在内的 40 个 I、III 期临床试验项目。

米帝科技立足于上海，利用上海的医疗资源优势和政策扶持，在慢病及疑难病方面和全国主任委员共同建设多中心的临床科研平台，通过互联网和大数据实现上海医疗资源辐射到江、浙等地区。