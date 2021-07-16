新加坡食品科技公司 Next Gen Foods 近日宣布完成种子轮扩展融资 2000 万美元。此前该公司已获得 1000 万美元的种子基金。

此轮融资的新投资方包括：GGV 纪源资本、食芯资本 Bits x Bites 和杨协成有限公司。新投资人名单上还包括：《Blitzscaling》一书的合著者 Chris Yeh，该书讲述了科技公司如何快速扩大规模；以及一群知名运动员，其中包括英格兰队足球运动员 Dele Alli。既有投资人包括淡马锡和亚洲风投基金 K3 Ventures。

“Next Gen Foods 团队在食品科技领域拥有强的创始人团队，曾为欧洲市场成功开发并推出一款植物肉产品。另外，团队关注产品质量、品牌和分销，为未来发展奠定了坚实的基础”，GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮说到。“我们致力于与真正有热情和资质解决时代重大挑战的创始人合作，食物可持续性便是此类挑战之一，这构成了我们与 Next Gen Foods 合作的基石。Next Gen Foods 利用科技打造美味的植物基食品，拥有独一无二的全球机遇来推广非动物性食品，让消费者在关注营养和环境的同时，也可以享受美味。”

此次融资将在接下来 12 个月助力公司旗下植物基鸡肉品牌 TiNDLE 进入美国市场。美国是最大的植物肉市场，拥有 Impossible Foods、Beyond Meat 等植物基品牌。据 Good Food Institute 统计，2020 年美国植物基食品零售市场规模达 70 亿美元，高于 2019 年的 55 亿美元。

TiNDLE 于 2021 年初成立于新加坡，产品已销往新加坡、香港和澳门的 70 多家餐厅。

TiNDLE 首个产品 TiNDLE Thy 专为厨师打造，由 Next Gen 的首席技术官 John Seegers 与厨师共同开发，具有鸡肉的特有味道和多种吃法。厨师可在多个烹饪场景下使用 TiNDLE Thy 轻松完成菜肴，并可将 TiNDLE Thy 用于包括西餐、中餐、印度菜和中东菜在内的多种菜系。

和常规鸡肉相比，TiNDLE 富含蛋白质和纤维的天然成分，不含传统鸡肉的抗生素、激素以及胆固醇；生产过程也比传统鸡肉更环保。

接下来 1-2 年，Next Gen Foods 的规划包括进行 A 轮融资、实现产品多样化和继续开拓包括中国大陆、欧洲、南美在内的国际市场。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。