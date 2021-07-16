Sensor Tower 发布了 2021 年 6 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名 Top 30 榜单，详细内容如下：

6 月出海收入 Top 30 榜单

腾讯《PUBG Mobile》6 月海外收入超过 1 亿美元，同比增长 17.3%，蝉联出海收入榜冠军。得益于土耳其 Campus Championship 等深入的本地化运营，今年以来，来自当地的收入快速增长，成为该游戏排名第 2 的海外市场。本期土耳其市场的收入占比为 17.6%，仅次于美国（24%），大幅超越日本（9.4%）和沙特阿拉伯（7%）。

在二次元赛道，腾讯游戏亦达成新成就。战棋手游《白夜极光》于 6 月中旬登陆日韩、欧美、东南亚等多个海外市场，本期收入超过 1700 万美元，空降榜单第 23 名。在巨头林立的日本市场，该游戏上市半个月位列手游畅销榜第 11 名，成为统计期内表现最好的外国手游。

三七互娱 SLG+消除手游《末日喧嚣》自去年 8 月上市以来，收入保持强劲增长。本期收入再创新高超过 3100 万美元，排名上升至第 11 名。

由于来自日本市场的收入保持增长，灵犀互娱《三国志·战略版》本期重返榜单上半部，位列第 14 名。虽然三国题材在日本拥有可观的忠实粉丝，但在 SLG 手游领域尚无统治市场的产品。目前该游戏正逐步逼近光荣发行的《三国志 霸道》，成为当地收入排名第 2 的三国题材 SLG 手游。

6 月出海下载量 Top 30 榜单

IGG《王国纪元》本期在海外市场获得近 940 万次下载，是上市至今下载量最高的月份，同时登顶 6 月出海手游下载榜。

迷你玩科技《迷你世界》手游下载量进一步增长至 370 万次，跻身榜单第 15 名，以巴西和墨西哥为代表的拉美市场仍是该游戏海外下载量最高的区域。

此外首次入围榜单的产品还有六次方竞速游戏《Shape-shifting》、JoyPuz 休闲游戏《SortPuz》、XM Studio 益智游戏《Perfect 2048》。

2021 上半年出海成绩盘点

2021 上半年海外收入最高的中国手游依然是腾讯《PUBG Mobile》，达到 6.24 亿美元，同比增长 17.7%。米哈游《原神》移动端海外收入同样超过 6 亿美元，位列榜单第 2 名。

虽然榜单相对固化，但大多数游戏收入实现不同幅度增长。其中，增长最快的产品为 IGG《王国纪元》和 FunPlus《State of Survival》，同比增幅分别达到 119.3% 和 219.6%，再次彰显 SLG 手游的生命力。

总的来说，榜单中 30 款游戏上半年海外吸金 59.4 亿美元，占海外手游总收入的 16.1%。作为对比，2020 上半年出海收入 Top 30 手游合计吸金 42.1 亿美元，占当期海外手游总收入的 13.6%。同时，榜单入围门槛从 5400 万美元提升至 7700 万美元，涨幅达到 42.6%，远高于海外手游市场整体增幅（19.5%）。其中，来自日本和美国的收入依然是中国厂商的主要增长点。在全球化竞争环境中，中国手游工业化水平的提升速度显著领先于其他国家的厂商。