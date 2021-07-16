根据 Sensor Tower 公布的最新商店情报数据，Tap2Play《Count Masters》6 月在全球 App Store 和 Google Play 获得 4050 万次下载，位列全球移动游戏下载榜榜首。美国是该游戏第一大市场，贡献了 11.8% 的下载量；其次是印度，占 11.4%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括中国及其他地区第三方安卓市场。）

Supersonic《Bridge Race》以 2860 万次下载排名第 2。印度是下载量最大的市场，占 32%；其次是美国，占 8%。

排名前五的另外 3 款游戏依次是 Zynga《Hair Challenge》， Gismart《Body Race》和 Garena《Free Fire》。

今年 6 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 共获得 45 亿次下载，相较去年 6 月全球第一波疫情爆发和居家令执行时仅下降 2.4%。这一微小的降幅表明，手游在移动用户群体中的普及度在过去一年得到大幅提升，全球手游的月度下载量达到一个新的基准。

6 月全球手游下载量最高的市场是印度，共产生 8.4 亿次下载，占全球总下载量的 18.7%。美国以 9% 的下载量排名第 2，巴西以 8.3% 紧随其后。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。