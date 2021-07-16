根据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告，由于新冠疫情刺激了短期需求，并将对长期产生影响，因此，移动计算市场在经过数年的出货量和收益下降后，已全面复苏。后新冠疫情时代，混合工作环境将比之前更为普遍，许多员工表示远程工作带来了切实的好处，同时他们对更灵活的工作环境的要求也越来越高——这将使移动计算设备的需求相对稳定。

新冠疫情尚未结束，移动计算设备的需求仍很旺盛。2020 年，平板电脑和笔记本电脑的总收益同比增长 25%，并将在 2021 年再增长 17%。到 2022 年初，供应链问题和更广泛的疫苗分发将抑制供应和需求，但该报告预测，在预测期内，移动计算设备的家庭拥有率将继续增长，达到全球家庭总数的 39%，而 Windows 11 /后新冠疫情时代的更新周期将推动市场收益从 2020 年的 1970 亿美元增至 2025 年的 2410 亿美元。

Strategy Analytics 互联计算总监 Eric Smith 表示：“智能手机已经变得越来越大，在日常生活中必不可少，但我们发现，真正的生产力工具仍然是笔记本电脑和可拆卸电脑。商业客户提供了一个稳步增长的生产力设备需求，移动解决方案变得比固定的台式机更受欢迎，而消费者建立多个设备的每个家庭，以保持每个人在家里的生产力。”

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 补充说：“最新一波 COVID-19 感染将继续影响关键市场和消费者行为，导致持续的高需求，但是直到 2023 年，供应链不时会出现中断的风险。需求模式也将重新调整，以适应新的现实，即在家办公 (WFH)、虚拟学习选项和混合工作模式比以前更合适，这将推动移动计算设备出货量在 2026 年达到 4.58 亿部。”

注：移动计算设备包括 slate 平板电脑、可拆卸平板电脑、大屏可折叠平板电脑以及传统的笔记本电脑、轻薄笔记本电脑、两用型笔记本电脑和 Chromebook。涵盖所有的操作系统和连接选项。