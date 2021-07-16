面向企业 OLTP 业务的实时数据服务平台公司「Tapdata」（深圳钛铂数据有限公司，以下简称 “Tapdata”），宣布完成来自五源资本独家领投的 Pre-A 轮融资和来自 XVC 及德联资本联合领投的 Pre-A+轮融资，投资金额达数千万美金。元一资本连续担任两轮融资的独家财务顾问。两轮融资均将主要用于进一步的研发投入。此前，Tapdata 曾获得来自变量资本和蓝海资本等天使机构联合投资近千万人民币天使融资。

Tapdata 成立于 2019 年 9 月，聚焦在数据即服务（Real Time DaaS）赛道，针对企业运营中的 TP 业务以毫秒级响应速度提供实时数据平台服务。公司由前 MongoDB 大中华区首席架构师，MongoDB 中文社区主席唐建法（TJ）创建，核心成员来自 MongoDB、Oracle、百度、阿里、腾讯等。

Tapdata 产品的核心技术点主要包含：基于数据同步的数据虚拟化、流处理引擎 + 可视化数据开发平台、低代码 API 发布能力和异构数据源统一访问框架。相应的，Tapdata 产品的核心竞争优势可以概括为体验升级、架构简单、部署轻量、低成本和上手快，具体表现为：

第一， 通过数据虚拟化技术，用户几乎无需感知数据的物理位置，在同一个入口，使用一种方式，就可以访问实际上位于各个业务系统，各个不同类型数据库的核心数据。这种方式极大程度地提高了用户获取企业数据的体验；

第二，轻量级私有化部署，Tapdata 能够部署到客户数据中心或者私有云环境，通过 3 台虚拟机实现数据实时同步能力，并支持 Oracle、DB2、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Kafak 等近 30 种数据源；

第三，提供可视化数据开发，从接入数据源到建成第一个模型只需数分钟，拖拉拽方式快速建宽表或者其他数据模型，大部分场景无需代码；

第四，支持无代码 API 发布，可以通过数据简单配置以 RESTful 或 RPC 方式发布出去，并为 DaaS 管理的数据提供一个可搜索可分类的数据目录。

Tapdata 采用订阅制的服务模式，根据客户订阅模块数量的不同进行浮动收费，相应的客单价在 20 万至上百万人民币不等。与客户合作模式上，前期通过做 POC 测试，平均项目交付周期在 2-3 个月。在拓客方式上，Tapdata 早期通过基础社区进行获客转化，创始人兼 CEO TJ 是开源社区活跃的知识分享方，有众多从事数据库建设的工程师通过社区平台了解到 Tapdata 的产品进行获客转化，未来 Tapdata 将主要通过直销和具有技术团队的渠道合作的方式进行拓客。

业务进展方面，Tapdata 2020 年实现超过千万的营收，已经实现收支均衡。在客户合作方面，Tapdata 已经打造了包括中国移动、中国一汽、周生生、TCL、南方电网、富邦银行等客户，并且在合作过程中不断的迭代产品。

谈及与众多云数仓、大数据平台和数据中台厂商的关系，Tapdata 创始人兼 CEO TJ 表示， Tapdata 产品的核心能力在于多源异构数据库的实时打通、拖拉拽模式的数据开发以及低代码数据发布及推送能力，可以用来作为各个云数仓、大数据平台以及数据中台的前置架构，为这些数据平台解决方案提供数据的采集同步，处理加工，各种可视化建模，以及最终落地到这些数仓或中台，成为各类厂商的合作伙伴。目前，已经有两家数据中台厂商和 Tapdata 建立了战略合作关系并落地了数个项目。

在开放+开源和加速实时 DaaS 架构的普及方面，目前 Tapdata 已经启动了一些核心能力的开源路线图，并于近日推出了免费云版产品 Tapdata Cloud 。Tapdata Cloud 目前处于公测阶段，提供 Tapdata 产品体系中的异构数据库实时同步功能模块，可以实现数十种异构数据库之间的实时同步，为业务扩展、缓存加速、数据库备份容灾等很多新型业务场景提供生产级的支撑。该公司表示这次发布的版本将永久免费，通过这种方式让更多用户体验到实时数据的价值并了解 Real Time DaaS 架构的优势。此前 Tapdata 的云同步技术已经与移动公有云深度合作，为移动云的各种异构数据库提供上云和云间同步迁移能力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。