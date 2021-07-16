7 月 15 日，腾讯智慧零售正式发布 “千域计划”，旨在通过整合腾讯的能力与资源，为零售生态合作伙伴提供助力，共同推动私域生态的繁荣。

发布现场有数十家生态合作伙伴参与，腾讯智慧零售副总裁陈菲分享了 “千域计划” 的初心：后疫情时代加速零售行业的数字化进程，万亿规模的私域新赛道正迎来全面爆发期，私域建设已从品牌 “必选项” 迈向私域基建的关键年。而生态合作伙伴正成为推动私域规模化发展背后的重要力量，借助 “千域计划”，腾讯智慧零售希望全面助力生态合作伙伴，共同开拓私域生态聚力共赢的全新格局。

“千域计划” 能提供哪些助力是生态合作伙伴们普遍关心的问题，对此陈菲表示：“面对品牌商家日益增长的多样化需求，生态合作伙伴们愈发需要推进转型和提升能力，腾讯智慧零售 “千域计划” 将直面痛点，从 “政策激励、商业助力、市场支持和培育计划” 四大维度，为生态合作伙伴打造全面的生态成长体系，进而为私域生态的繁荣构筑坚实基础。”

四大助力 推动伙伴 “进阶式成长”

一方面，随着私域业态迅速崛起，生态合作的潜在业务空间被激活，但也将面临更复杂多元的定制化需求，如何为品牌商家提供更创新、优质的服务成为摆在众多生态合作伙伴面前的新课题；而另一方面，品牌商家也希望借助腾讯智慧零售及生态合作的联合力量，在实现经营收入增长的同时，完成数字化转型。

正是基于这一层面的思考，腾讯智慧零售服务商生态总经理甘晓宇表示，“千域计划” 将提供极具针对性的四大助力，有效解决生态合作伙伴们日益增长的新痛点和需求。

首先是政策助力，腾讯智慧零售将针对运营生态合作伙伴及 ISV 生态合作伙伴量身定制两大认证体系，并最终形成潜力型、认证型以及深度合作型的进阶式伙伴成长模式；同时，针对不同类型的生态合作伙伴，“千域计划” 还将提供包括培育助力、商机合作、合作认证、产品工具、产研合作等在内的十大权益，全方位地帮助生态合作伙伴快速成长。

其次是商业助力，腾讯智慧零售将通过商机推荐、合作机制以及资本支持等形式，帮助生态合作伙伴开拓新的商业空间，释放更多商业机会。

而在市场助力层面，腾讯智慧零售将携手生态合作伙伴，通过标杆案例打造、联合拓客、人才培养以及联合营销等方式，充分聚合市场资源，共同培育行业影响力。

最后，在培育助力层面，通过腾讯智慧零售学院等平台，腾讯智慧零售将为生态合作伙伴提供 “定制化、差异化” 的培育助力，推动伙伴快速成长。

能力共进 打造私域服务矩阵

在 “千域计划” 发布的同时，腾讯智慧零售还宣布，将由生态中心牵头，联合行业生态、产品研发、解决方案、商务及市场等共同组建核心团队，借助腾讯智慧零售的行业运营和产品能力，充分助力生态合作伙伴，为品牌商家提供更加优质的服务。

为了进一步驱动生态合作伙伴体系化成长，腾讯智慧零售将通过 “四力” 模型搭建，瞄准品牌商家需求，携手生态合作伙伴共创私域服务矩阵，加速行业发展进程。

其中，产品力侧重于小程序性能及交互链路和功能设计能力；运营力则针对不同触点和渠道流量的获取及运营转化能力；商品力的重点是强化小程序所带来的商品竞争力；而组织力则聚焦于内外团队协同和资源整合能力。

除运营能力提升外，腾讯智慧零售还将通过腾讯云 Mall、有数、营销云、珠玑、有群、优码等产品矩阵，充分利用腾讯在数据、技术、流量侧的能力和资源优势，结合生态合作伙伴在各行业的探索与实践，达成深度开放合作，为品牌商家提供精准、个性化的服务，进而实现私域业态下的多方共赢。

“一花独放不是春”。陈菲最后表示，腾讯智慧零售的愿景是在私域生态中打造十个百亿、五十个十亿和两百个过亿的商家，这也需要广大生态合作伙伴的持续投入和支持。

以千域计划发布为起点，腾讯智慧零售将持续推进线上生态合作伙伴招募、认证考核、培育助力以及标杆项目联合孵化等系列行动，通过与更多业内外生态合作伙伴携手，拥抱重构零售企业新增长格局的万亿新蓝海，加速构建私域生态 “百花齐放” 的美好未来。