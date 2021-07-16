据外媒报道，印度在线教育平台 Vedantu 已经成功收购当地教育科技初创公司 Pedagogy。收购金额为 2.14 亿卢比（约合 286 万美元），其中，1.5 亿为现金，剩余 6000 万则是 Vedantu 股票。两家公司同意签订股权购买协议，以收购 Pedagogy 大部分股份。

Vedantu 是印度一家于 2011 年成立的在线教育平台，该平台目前有超过 2700 万名学生，每月访问量达 2100 万次。Vedantu 通过旗下手机应用为一到十二年级的学生群体提供一对一及一对多式实时互动教学服务，内容范围涵盖当地所有主流科目。同时，帮助学生准备竞争极其激烈的考试，例如 NEE（印度工程学院的联合入学考试）和 NEET（印度医学入学考试）。

本栏目曾指出，Vedantu 曾以 10 亿美元估值追求新一轮融资，但投资者希望 Vedantu 的估值在 8 亿美元以下。而在此之前，该平台有过两轮融资，助其估值达 6 亿美元。

Pedagogy 是 2016 年成立的一家教育科技初创公司，总部位于印度艾哈迈达巴德。曾在九个月的时间内增长了 50000 个注册用户，目前其网站月访问量大约是 13000 次，每月访问量增长率为 21%。

Pedagogy 主要是让用户通过订阅获得著名出版社和教育机构推出的电子书籍和课程，用户还可通过应用或网站提问并模拟考试。这些书籍和课程的内容也主要和 JEE、NEET 等入学考试有关，总体订阅价格比较实惠。

Vedantu 本轮收购的目的主要是把 Pedagogy 的产品以合适的价格推送给印度的 3 亿学生。与此同时，进一步提高 Vedante 为学生提供个性化学习体验的能力。

此外，自从印度疫情爆发以来，印度在线教育领域进入了爆发式增长期。除 Vedantu 以外，包括 Byju’s、Unacademy 等在内的几家当地头部教育科技公司也都借此机会快速发展扩张。其中，Byju’s 已在近期通过获得的 3.4 亿美元新融资以 165 亿美元的估值成为印度估值最高的初创公司。而 Unacademy 则在软银的领投下成为独角兽企业，其估值在 6 个月内呈现 3 倍增长。

编译：付颖