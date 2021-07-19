近日，奇瑞控股集团有限公司（简称 “奇瑞集团”）与京东方科技集团股份有限公司（简称 “京东方”）签订战略合作协议。双方将基于各自优势资源，在车载智慧座舱解决方案推广应用、前瞻技术共研、智慧场景解决方案等领域深入合作，共同推动中国汽车产业智能化技术的新突破。

在车载智慧座舱解决方案方面，双方将基于各自产业资源及技术优势，共建联合创新实验室，重点聚焦应用场景及市场需求的开发。在智能网联汽车方面，双方将重点推进液晶天线、薄膜天线、调光玻璃、车窗显示、OLED 车载照明等的创新研发及深度应用。在创新物联场景方面，双方将共同挖掘智慧城市、智慧工厂、智慧园区、智慧金融、4S 店营销等的智能化及数字化新商机。

对于此次战略合作，京东方董事长陈炎顺表示，作为信息时代的 “重要端口” 和 “第一触点”，显示技术正以前所未有的活力赋能万千应用场景，其中以智能座舱为代表的智慧物联解决方案，正成为京东方全面发力的重要领域之一。十余年来，京东方与奇瑞集团携手在汽车领域取得了丰硕的合作成果。未来，希望双方展开全面战略合作，以技术共研、创新孵化、应用落地为抓手，持续深化车载智慧座舱业务合作的同时，在传感、通讯、金融、工业互联网、供应链、营销等诸多领域展开更加紧密的合作与探索，实现生态共赢。

奇瑞集团董事长尹同跃表示，此次奇瑞集团与京东方达成全方位战略合作，不仅有利于推动双方业务的发展，也有助于推动中国汽车产业加快拥抱智能化、迈入高质量发展的新阶段。京东方是全球半导体显示产业龙头企业，也是全球物联网创新企业，奇瑞在汽车领域拥有技术积淀、制造体系和场景应用优势，双方可以围绕产业生态圈开展更高层次、更深入的合作，探索建立协作创新、生态合作的新模式。