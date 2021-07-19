近日，贵凤凰完成数千万元 A 轮融资。本次投资由丰厚基金领投，多位黔籍上市公司负责人组成的贵众合伙人企业跟投。融资主要用于贵凤凰京津冀连锁门店扩张、长三角、大湾区形象店建立和管理运营系统、供应链的优化。

贵凤凰品牌受众定位于喜食米粉的中高收入群体，是一家以贵州米粉及小吃直营门店、严选黔货电商、贵州米粉预包装产品为主的黔味综合体。

2018 年，贵凤凰在北京望京开出首店。该品牌坚持空运贵州食材，还原贵州本味，实现日翻台最高 20 多次，最高日销过 3 万。随后的一年多时间里，在保留贵州特色的基础上，以北京望京店贵州羊肉粉和小吃的市场反馈为基础，进行了多次产品深化迭代和同乡同道产品共建。招牌贵州羊肉粉羊汤熬制工艺和配方前后进行了 53 次迭代，油辣椒熬制工艺也在一年内迭代 16 次，创始人陶婷婷多次往返贵阳、遵义、六盘水等地进行调研学习对比，进行产品的省内叠加，口味强强融合适应北方市场。2019 年，贵凤凰成为北京大众点评自开榜以来必吃榜上榜贵州餐厅，多个门店评分获五星。

目前贵凤凰北京直营门店 10 家，签约 25 家，上海深圳杭州门店即将开业，待加盟商上千家，加盟暂时未开放。

另外，根据防疫中人们减少外出的新习惯，贵凤凰还推出了适合在家庭和办公室制作的三分钟快煮的盒装羊肉粉等快消品，直击市场上米粉快消品烹煮时间长的痛点。

近日，贵凤凰启动了深圳上海杭州等一线和新一线城市的形象店布局，8 月深圳文锦首店即将开业，预计 2022 年在升级产品供应链后，将以新的平台模式进行全国三四线城市的布局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。