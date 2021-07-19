作为一种非常新的概念，NFT 在国内真正被人们快速关注始于三月中旬，数字艺术家 Beeple 创意杰作 “Everydays: The First 5000 Days” 在佳士得拍卖行以 6900 万美元的价格售出。各大媒体和社区开始出现大量 NFT 相关的报道，“NFT” 逐渐成为一个热门词汇，部分业内专家将 2021 年称之为 “NFT 元年”。

除了成为谈资，一些消息灵通、嗅觉灵敏的人已经纷纷开始 “NFT” ，少数创业者和投资机构也逐步开始在 NFT 赛道有所行动。中国最早 NFT 平台之一 midcow.art（密の可能）的 App，目前已经开始小范围邀请测试最新版本，并且宣布将启动新一轮融资计划。

midcow.art 致力于打造符合国内法律和政策的 “人人可参与的 NFT 的工具与交易平台”，midcow.art 是一种创造唯一性加密艺术品的工具，是一个为数字艺术创作者和收藏者提供信息的场所，是一个商业化 NFT 发行的基础设施，是一个各种新旧艺术形式的联盟。

midcow.art 链支持以太坊、substrate 和蚂蚁区块链，将来会支持更多的国产联盟链，实现 NFT 的创作, 展览和竞拍。midcow.art 为用户提供友好的 NFT 创作工具，使社区创作者无需了解区块链知识就可以发布他们的作品；为用户提供专业级 NFT 发布工具，支持基于区块链随机数生成的动态效果展示；为用户提供跨链资产转移，并旨在成为 NFT 跨链资产转移的主要门户。

NFT 可以更好的保护原创，从最根本的 “创造收益” 方面促进文化创意产业大力发展，NFT 的服务对象可能包括但不限于电影、游戏、动漫、盲盒、卡牌、音乐、品牌、商品等，NFT 在将来可能还会大量用于知识产权和传统的权益登记。midcow.art 目前已经实现了包括卡牌、盲盒、艺术品、衍生品等，并且支持线上线下绑定结合，凭借 NFT 码到画廊取画到经销商处取货，为实物进行上链登记等。

midcow.art 的团队创始人都是区块链领域的资深人士，这其中既有华为的前工程师，还有拍卖行背景的，还有 GOOGLE 的算法架构师，也有文娱行业头部公司的成员。midcow.art 目前正在寻求 Pre-A 轮融资，资金用途主要用于技术开发、人员办公、平台运营、市场拓展、展览和活动、服务器带宽扩增等。

MidCow 特聘顾问、北京共识区块链研究院副院长高泽龙表示，NFT 是个真实存在的市场，而且这个市场非常非常之大，几十亿、几百亿甚至可能达到数千亿！未来的消费越来越多的是精神的、虚拟的，这其中也包括内容消费，这会改变创造者和消费者的关系，改变流通途径、盈利模式。另外，NFT 虽然是一种新生事物，但是必须遵守我国的法律和法规，midcow.art 主动拥抱监管，是值得鼓励的。