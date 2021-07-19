近日，口腔快消品牌「参半」已正式完成近 4 亿元 B 轮融资。本轮融资由华兴资本旗下华兴新经济基金领投，金鼎资本、基石资本与亚商资本跟投，老股东字节跳动与创新工场本轮继续加注，山景资本担任本轮财务顾问。

随着对口腔健康重视程度的日益加深，用户已经无法满足于仅仅是刷牙的基础护理行为，而漱口水成为了最受青睐的升级产品。相比起使用频率固定的牙膏，漱口水使用频率的弹性极强，深度用户甚至会使用每日 5 次以上。而在场景方面，漱口水适用于饭后、睡前、约会或开会前等多种场景，也使得全年龄段的人群都能成为用户。无论是使用场景的丰富、受众面的广泛、极高的使用频率都让其他口腔护理消费品望尘莫及。因此，漱口水才是整个口腔护理消费品中真正有机会成为大流通快消品的品类。

参半于 2020 年初从漱口水切入，目标打造国货口腔护理第一品牌，实现将口腔护理产品真正快消化。自 2020 年 9 月底上线以来，参半漱口水仅上线 80 天便实现总销售额突破 1 个亿，上线 9 个月便实现单月销售额突破 1 个亿。截至目前，参半漱口水已经全网销量突破 1500 万瓶。

参半的漱口水产品，以益生菌元素为锚点，打造无酒精配方和饮料风格的口味，实现了更温和清新的口味和配方。而在产品外形上，参半选用的养乐多瓶身与益生菌元素相呼应，从包装和口味上双重强化核心记忆点。

在短短四个月的时间里，参半的线下团队已经实现入驻 2 万个网点，签约超过 10 万个网点，预计在今年年底实现超过 10 万个网点的入驻。而两年内的战略目标，则是要在 2023 年底实现千城百万网点的入驻。

参半创始人尹阔表示：“参半今日的里程碑，表面上是爆品打造、精准且强悍的线上流量能力，但实际上底层是对产品和用户需求的极致洞察，再辅以超强迭代能力和超快执行力。只有这种强大的组合拳，才能真正实现千城百万终端网点的战略。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。