7 月 19 日，童装 DTC 品牌 PatPat 宣布完成 5.1 亿美元 C 轮系列、D 轮系列融资，指数资本连续担任独家财务顾问。其中，C 轮系列融资由今日资本、泛大西洋资本（General Atlantic）、鼎晖百孚联合领投，SIG、Ocean Link、渶策资本等跟投。D 轮系列融资由 DST Global 领投，泛大西洋资本（General Atlantic）、Ocean Link、GGV 纪源资本等跟投。

此前，PatPat 曾屡获 IDG、SIG、红杉中国、峰瑞资本等投资机构青睐。截至目前，PatPat 已刷新国内跨境电商行业已披露的最大单笔融资金额，正式进入互联网独角兽行列。

PatPat 于 2014 年成立于美国硅谷，在深圳、广州、杭州、佛山设有办公室，并在旧金山、洛杉矶、都柏林、马尼拉、伦敦等地设有分支机构，是全球最大、增长最快的童装 DTC 品牌，用户覆盖全球 100 多个国家和地区。

PatPat 自建数字化系统，打通供应链全流程，并利用大数据和 AI 实时捕捉流行趋势，进行数据汇总和分析，加强商品开发、款式设计、销量预测等功能，实现供应链闭环。

PatPat 还建立了全球化的消费者运营体系，在海外和国内都拥有专门的消费者洞察团队，深刻理解全球消费者需求。

PatPat 三位合伙人，王灿，高灿，胡萌均毕业于美国卡耐基梅隆大学（CMU）计算机相关专业，并在 Oracle、Amazon 等硅谷高科技企业积累了丰富工作经验。团队中更不乏来自世界五百强企业全球级别的高管。

在资本加持下，PatPat 计划在 3-5 年内完成全球童装市场战略布局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。