根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，TikTok 和抖音在全球 App Store 和 Google Play 总下载量已经突破 30 亿次，成为首款非 Facebook 系达成此成就的应用。

以下内容来自 Sensor Tower：

2020 年，对于字节跳动旗下 TikTok 和抖音来说，是不平凡的一年。尽管在下载量最大的印度市场被要求下架，TikTok 和抖音在其他市场却保持高速增长。Sensor Tower 商店情报数据显示，TikTok 和抖音在全球 App Store 和 Google Play 总下载量已经突破 30 亿次，成为首款非 Facebook 系达成此成就的应用。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓渠道。）

TikTok 和抖音蝉联全球下载量、收入冠军

2021 上半年，TikTok 和抖音是全球下载量和应用内购收入最高的非游戏应用，获得近 3.83 亿次下载，用户支出高达 9.19 亿美元。虽然与 2020 上半年 6.19 亿次下载量相比，今年上半年下载量减少了 38%（部分归因于从印度市场下架），但 TikTok 和抖音的应用内购收入较去年同期 5.3 亿美元增长了 73%。

今年第二季度，TikTok 和抖音的应用内购收入比第一季度 (3.85 亿美元) 增长了 39%，达到 5.35 亿美元，是 2020 年 Q2 以来，环比增长最快的季度。

进入 2021 年，TikTok 和抖音的下载量也迎来加速增长。今年第一季度，其下载量环比增长 2% 至 1.78 亿次，第二季度环比增长 16% 至 2.05 亿次。在 2020 年 Q1，该应用下载量达到 3.18 亿次，是目前全球移动应用在单季获得的最高下载量。

首款获得 30 亿下载量的非 Facebook 系应用

TikTok 和抖音是目前第五款达到 30 亿次下载的非游戏应用，在此之前，达成这一里程碑的应用均来自 Facebook。2014 年 1 月至今，在全球 App Store 和 Google Play 累计下载量超过 30 亿次的另外四款应用为 WhatsApp、Messenger、Facebook 和 Instagram。

目前，全球用户在 TikTok 和抖音的内购付费已经超过 25 亿美元。自 2014 年 1 月以来，仅有 16 款非游戏应用内购收入超过 10 亿美元。而达到 25 亿收入的非游戏应用仅有 5 款，除了 TikTok 和抖音，另外四款为 Tinder、Netflix、YouTube 和 腾讯视频。

尽管 TikTok 和抖音在过去数年以惊人的速度保持增长，但在视频社交领域，其面临的竞争依然非常激烈。YouTube、Snapchat 和 Instagram 均在其平台中添加了类似的功能以增加对现有和新用户的吸引力。在短视频赛道，Kwai 和 Moj 也在争相扩大市场份额。为了保持领先优势，TikTok 和抖音仍需保持创新并持续打造内容生态。

说明：Sensor Tower 的收入预估不包括应用内广告，或者网约车、订餐、网购等通过第三方支付渠道产生的收入；税收和退款不在预估数据中体现。下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。