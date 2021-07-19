近日，优客工场宣布，已完成对 Hood to Coast（越山向海）亚太区独家战略合作伙伴众辉致跑的天使轮投资。未来，优客工场将凭借商办社群基础和平台会员体系，助力众辉致跑更加高效地拓展业务、提升办赛规模、搭建运动生活社群。

北京众辉致跑体育文化有限公司（简称 “众辉致跑）是北京众辉国际体育管理有限公司（简称 “众辉体育”）旗下专业路跑赛事运营公司，2014 年至今，成功运营了越山向海人车接力中国赛、要跑·24 小时城市接力赛、上海浦东国际女子半程马拉松等国内外大型赛事。

Hood to Coast（越山向海）被全球跑者称为 “地球最伟大的超长距离跑步接力赛”。2015 年，众辉体育路跑团队成功将这项拥有 39 年历史的国际顶级赛事引进中国。五年来，越山向海已成为具有全球影响力的全地形、全体验的长距离跑步接力赛事，并在中国跑圈形成了独有且多元的赛事文化。

优客工场表示，其选择注资众辉致跑，正是源于创始人毛大庆博士对路跑运动发展前景的高度看好，以及对于越山向海独有的团队人车接力的比赛形式、完备的全球赛事体系化运营模式及多年来参与者所形成的超大社群潜力的认可。

目前，在优客工场的推动下，越山向海已与中国各地特色鲜明的众多商业空间达成合作意向，越山向海 City Home 将陆续落地多个城市，成为跑者在线下进行运动交流的专属空间。