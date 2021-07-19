智能家庭清洁机器人品牌「UONI 由利」宣布已于 2021 年上半年完成 5000 万元 A 轮融资，投资方为梅花创投，清流资本，硅港资本，资金主要用于新产品的研发与跨境销售渠道的建设。本轮融资由星涵资本作为独家财务顾问。

由利（深圳）科技有限公司是一家智能家庭清洁机器人公司。目前拥有全职员工超过 150 人，公司在深圳设研发与全球运营中心，在日本设研发设计分公司，在美国和欧洲设销售分公司，马来西亚设由全球客服中心，目前产品远销全球 60 多个国家与地区。该公司拥有完整的产品研发、生产、销售体系，拥有专利（含申请中）超过 50 项目，其中发明专利 15 项，核心研发团队拥有超过 15 年的扫地机器人行业研发经验。

UONI 由利定位全球中高端家庭清洁机器人品牌，2020 年 5 月份上线至 2021 年 6 月销售收入接近 2 亿，单月销售超过 3000 万，销售增长强劲，尤其是海外市场增长迅猛，2021 年全年销售目标为 6 个亿。

梅花创投创始合伙人吴世春说：“中国小家电品牌正在快速全球化推广阶段，由利扫地机器人是我们看到的非常有代表性的企业，无论是在产品创新研发、全球化品牌推广、供应链建设、客服服务上都有很大的提升，更加符合全球化国际品牌的调性。例如他们的第三代水洗机器人，更加符合用户需求，刚刚在马来西亚建立了全球客服中心等，都是中国小家电品牌走出国门、迈向世界的新突破。扫地机品类是一个非常高频且刚需的点，目前扫地机的智能化程度还有很大提升空间，在全球范围看，扫地机依然拥有很大的增长空间和产品迭代机会。我们连续投资由利机器人两轮，就是相信由利在钟搏和嘉木的带领下，一定会将由利打造成为国际知名品牌。”

清流资本投资总监陶凯表示：“由利团队在扫地机器人领域有超过十年的产品研发、供应链管理、国内及跨境电商运营经验，在硬件、算法、专利、供应链等全局均完成了可资产化的成熟布局，并且团队对于产品有极强的匠心，自建研发实验室持续推进 “明天向” 产品的差异化创新，同步品牌在跨境市场上取得火箭增速。扫地机器人在全球范围属于加速成长品类，增量上各国家庭保有量尚有较大渗透空间，存量上包括 iRobot 在内的主流产品在体验与效率上仍有较大升级机会，而中国占据世界扫地机器人 90% 产能，拥有高品质、高效率与敏捷反应的集群供应链能力，将在工程系统创新阶段引领品类的全球发展，有机会产生世界性品牌，看好由利跻身行业第一梯队。”

硅港资本创始合伙人何欣表示：“硅港资本很荣幸参与由利的本轮投资。扫地机是家庭智能移动机器人的最佳载体，产品创新空间和市场增长潜力巨大。随着扫地机器人的智能化程度和综合性能迅速提高，未来几年国内市场渗透率有望从目前的 5% 左右提升到 20%。由利扫地机器人是国内和国外市场上最受欢迎的品牌之一，受益于团队的优秀技术研发和产品创新能力以及供应链品质的保障能力，由利扫地机已发展出一系列市场上科技含量最高的产品。硅港资本将协助由利团队在技术整合和全球市场实现更好更快的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。