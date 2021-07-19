「戏精桃花源」项目近日宣布获得由五源资本与黑蚁资本联合领投的数千万元天使轮融资，项目致力于为新一代年轻消费者在城市的核心区域打造属于他们的沉浸式游乐园。首个项目计划于年底在北京双井区域的 Viva 北京富力广场开业，场地近三千平米。

戏精桃花源由北京戏精文化出品打造，创始人朱子龙表示，项目秉承了戏精文化 “只做国风” 的风格，以桃花源为背景，通过沉浸式空间、实景演员、剧情和游戏机制，结合零售、餐饮、体验等业态，用空间内容来引导和带动消费，打造线下的综合娱乐业态。

戏精桃花源团队构成包括来自电影、话剧、舞台以及游戏等多行业的精英，此前团队已于 2018 年打造沉浸互动演剧品牌 “INX 戏精学院”，在实景娱乐和年轻人消费方面有着丰富的经验。

该项目延续了戏精文化的过往项目中以国风、二次元和三坑受众为核心的用户画像。取名为「戏精桃花源」，希望体验者可以从进入空间开始，开启一段平行世界般的新旅程，感受不同的人生体验。

朱子龙判断，近年来消费者对于场景消费与沉浸式体验消费的需求明显增加，年轻的客户群体秉承着例如 “颜值即正义”、“体验至上” 的新的理念和诉求，消费能力也在逐步增强，这为空间内容行业带来了新的契机，大量的年轻人消费热情无处安放，戏精桃花源即应此而生。

朱子龙还透露，戏精桃花源有三大核心标签，即：国风、线下社交与自由开放的世界观。

具体而言他认为，不同于以往的消费浪潮，国风的兴起是国家经济实力雄厚必然带来的民族自信与文化自信的表现，而这客观上也引领和推动了民众对国风国潮的钟爱，并会长期持续。沉浸式体验则满足了年轻人沉浸共情、表达自我的消费需求，吸引标签相似的族群相聚，成为线下社交的全新体验；而在打造自由开放的世界观方面，戏精桃花源主打 “平行世界感”，区别于传统的故事还原或线性体验方式，其拥有一套完整的世界体系与背景，结合开放世界、养成和 Roguelike 等机制，为用户打造《西部世界》般的城市沉浸游乐园。

业态方面，戏精桃花源将包含以年轻人为核心画像的吃喝玩乐和各类体验业态。朱子龙也希望可以跟众多有趣的年轻品牌一起，将他们的品牌与场景内的故事内容进行联动，打造更加生动有趣的消费场景和品牌故事。

中国线下娱乐形态的结构正在发生变化。一方面，据艾瑞咨询，2019 年中国剧本杀市场规模达 109.7 亿元，同比增长 68%；2020 年即便线下店受疫情冲击明显，但行业整体仍逆势实现 7% 增速；预计到 2021 年中国剧本杀行业市场规模将增至 170.2 亿元。另一方面，同样受到疫情影响的内地电影市场，2020 全年总票房为 204.17 亿元。

在朱子龙看来，沉浸式体验项目抢占的是用户的线下时间，而同样可以消费线下时间的场所还有电影院、KTV、游戏厅等，戏精桃花源意在争夺此类时间，欲替代其成为年轻人新的线下娱乐消费目的地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。