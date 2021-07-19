近日，星猿哲科技（XYZ Robotics）完成今日资本领投的 3500 万美元 B 轮融资，高榕资本、五源资本、源码资本等老股东超额跟投。光源资本担任独家财务顾问。源码资本为星猿哲科技 A+轮领投方。本轮融资后，该公司将加大产品研发力度，提高技术栈垂直整合的深度，打造规模化的销售与交付体系。

XYZ Robotics 成立于 2018 年 6 月，总部位于上海。通过领先的机器人手眼协调技术，该公司提供物流商品分拣、拆码垛、工业上下料与装配等 3D 视觉拣选一站式解决方案，加速机器人全自主感知与操作时代的到来。

人类在工厂、仓库等工作场景中的重复劳动可以归纳为用脚走路、用手操作、用眼检测。XYZ Robotics 意在解决占比最大、最为重复枯燥的用手操作的工作。

凭借着 3D 视觉算法、运动控制算法和夹具设计能力上的独特优势，XYZ Robotics 在过去一年时间里商业落地进程迅猛提速。目前已经将其机器人拣选解决方案推向电商、物流、工业、日化、医药、消费品等行业，其产品已广泛应用于行业头部公司。

关于此轮融资，星猿哲科技创始人兼 CEO 周佳骥表示：“首先要感谢公司团队的持续努力。大家有一致的信仰要做最优秀的机器人产品，实打实地为社会提供价值。在过去三年里每次遇到挑战都可以砥砺前行，不断进步。很荣幸可以得到今日资本的认可，我们相信这次合作可以帮助进一步提升公司的全面性实力，实现新的里程碑。还要特别感谢老股东们连续多轮超额支持和对公司使命愿景的一贯支持。 赋能机器人自主感知与操作（手眼协调能力）是一个永无止境的奋斗过程，公司接下来一方面会将已有技术边界内的产品规模化推广，另一方面会研发整合新的技术栈，撬开新的增量应用场景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。