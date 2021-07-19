六年前就开始扬言走高端路线的雅迪终于有了高端产品。7 月 8 日，在上海保时捷体验中心雅迪正式发布旗下全新高端品牌 VFLY。

据了解，本次 VFLY 系列选择与保时捷设计工作室跨界合作，有着 “行业设计巅峰” 的奢侈外观，同时搭载自研 TTFAR 碳纤维锂电池，以及 V-EN 超级闪充站组成的城市能源生态系统，并通过 V-SMART 智显大屏、LTM 三方蓝牙技术等实现人车智联、交互自由。VFLY 系列包含多款产品，价格从 6999-19800 元不等。

无论是设计、性能、售价来看，VFLY 系列都确实够 “高端”，然而，对于雅迪这次进阶之举，资本市场似乎并不买账。除 7 月 12 日外，7 月 8 日－7 月 14 日期间雅迪股价在持续下滑。

智能化遇挑战

雅迪的高端之路最早始于 2014 年底，彼时面对着全国电动车行业掀起的价格战，雅迪首次提出了 “雅迪，更高端的电动车” 的口号。2015 年，雅迪正式启动 “高端化” 战略，提出 “不再提销量，不再提利润，不再提行业排名”，集中资源发力高端化和差异化。

为谋求高端化，雅迪在研发上的投入逐年攀升。年报数据显示，2018-2020 年雅迪研发投入分别为 1.82 亿元、3.86 亿元和 6.05 亿元，占营业收入比例分别为 1.83％、3.22％和 3.15％。

最新推出的 VFLY 系列亦有高科技技术支撑。据了解，在智能系统方面，VFLY 基于行业独家的 LTM 三方蓝牙技术，可实现手机、车机、头盔蓝牙相互连接，同时辅以 V-SMART 智显大屏及全场景 AI 智能语音助手，并且支持高德地图、酷我音乐、喜马拉雅等在线应用。

但雅迪重金投入的智能化，在发布会现场演示环节却出现滑铁卢。雅迪本想让工作人员通过与 VFLY 品牌的智能语音助手互动，展现 VFLY 品牌的智能语音助手的优势，但智能语音助手多次未响应，最后也答非所问。

对于高端的 VFLY 系列产品，市场也有质疑声音。有用户直言：“雅迪设计人员根本不骑车，车在路上开起来，风声、车声都可能导致 AI 语音助手听不清指令，这跟汽车的语音助手完全是两码事，雅迪发布会现场呈现的 AI 语音交互能力根本没有使用场景。”

另一方面，随着需求的升级，切入两轮电动车高端市场的竞争对手也越来越多，雅迪要突围而出并不容易。有分析指出：“雅迪在技术研发上的投入与同行相比优势不明显，在电机、控制器、电池等中控系统上还没有形成自己的真正核心优势。”

产品命名碰瓷新势力

据了解，号称打造电动车行业 “里程碑” 的雅迪 VFLY 系列，所采纳的 V-SMART 智显大屏、LTM 三方蓝牙技术并非行业首创，从整体功能上看，与哈啰三个月前推出的 VVSMART 超连网车机系统非常相似。产品命名上以传统企业身份碰瓷造车新势力，试图获取科技标签印象，意图也非常明确。

借助 VVSMART 系统，哈啰电动车可以实现手机和车辆感应即启动，显示时速、电量、里程等运行状态，支持地图导航、播放音乐、语音交互等功能。

有产业观察家指出：“高端电动车需要沉淀很多东西，尤其是黑科技的积累，并不是简单地模仿一些导航、语音、防盗功能就可以称之为高端智能产品。雅迪想要实现真正智能化、高端化的发展，或许还需要更长时间的技术积累。”

2020 年底，雅迪宣布要在 2021 年实现全球倍增；但在其最新的上市公司报告中，只预告了上半年利润增长，销售目标和结果隐身；堪称雅迪夙敌的爱玛电动车，今年 5 月成功登陆资本市场，其在行业内也高调喊出了近 2000 万台的出货目标，在传统渠道铺货层面持续施压雅迪。

行业分析认为，两轮电动车行业传统的成功路径是渠道扩张，掌握最大的经销商和门店数量，品牌便可以通过压货等形式掌控销量；但在产品智能化和消费年轻化品牌化的趋势下，产品和品牌本身的号召力成为新的制胜之道。

高端属性难体现

无论什么产品，最终还是需要市场来验证。

在踏出 “高端化” 脚步的同时，雅迪近年也在不断深入下沉市场。2019 年，新国标运行后，部分地区开始对电动车的政策出现松动，福州、武汉、广东等地逐步放开禁令。这让雅迪看到了西南、西北和东北以及地级市下辖县区的潜在市场，并公开表示未来将在品牌营销上投入 10 亿元，其中 50% 用于县城地区的拓展。

雅迪拓展的速度相当迅速。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司共有 2955 名分销商（2019 年：2155 名）以及其众多子分销商，共有超过 17000 个销售点（2019 年：逾 12000 个销售点），一年新增了近三分之一销售点。

不过市场的下沉也直接拉低了雅迪的整体售价。年报数据显示，雅迪电动踏板车的平均售价由 2019 年的 1690 元下降至 2020 年的 1552 元；电动自行车的平均售价则由 2019 年的 1228 元下降至 2020 年的 1118 元。

雅迪高级副总裁王家中此前曾明确表示过，雅迪目前面向的消费者主要来自于二、三线城市以及乡镇市场，其比例可以占到 70%，而一线城市的市场只占到 30%。

要抢占更大的市场份额，深入下沉市场无可厚非。但在三四线城市、乡镇市场这样庞大的分销网络里，无疑也让雅迪的高端属性难以体现，毕竟在这些市场，客户对价格更敏感，更注重的是 “性价比”，而不是保时捷外观、智能化。

新推出的 VFLY 系列价格比雅迪现有产品高出好几倍甚至上十倍，如何让这款高端产品融入雅迪现有的分销网络并最终反映在销售上，是雅迪 “高端化” 路上亟需解决的难题之一。