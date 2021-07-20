2021 年 7 月 20 日，深圳敏捷云计算科技有限公司（简称：敏捷云科技）在上海发布 CDN（内容分发和网络加速）新产品 AgileCDN，并将其定义为一款重新定义行业标准的 4S 网站体验加速器，在增加网页数据浏览速度的同时，能给用户带来更安全、更简单、更节省、更稳定的浏览体验，无论是独立站/自建站、官网门户，APP，小程序，短视频、游戏等都能使用。

随着 5G 等新兴通讯技术的应用，我国网络建设也将进入一个新的阶段， 人工智能、物联网应用规模和深度将不断增加，用户对网络体验的需求也将持续增强，对 CDN 技术的需求也会提升一个层级，2019-2022 年期 间 CDN 市场将保持高速增长，预计 2019 年中国 CDN 市场规模将达到 355.1 亿，而随着新兴信息技术的不断演进，CDN 将与云安全、人工 智能、边缘计算、物联网、视频云、大数据等解决方案进一步融合，CDN 将成为支撑这些技术落地应用的重要网络平台，使得 CDN 市场的内涵 和外延不断扩大，拉动市场规模迅速扩充，预计到 2022 年，市场规模将 达到 1358.6 亿。 同时在全球范围内，有权威机构预测 2019 年全球 CDN 市场规模将突破百亿美元，达到 121 亿美元。超过 50% 的互联网流量通过 CDN 进行加速，未来五年国内 CDN 行业将会高速增长。

市场需求的变化推动企业进行产品创新，作为亚马逊云科技核心级 (Premier) 咨询合作伙伴敏捷云科技，推出了稳定性和易用性极高的全球首款 4S 加速器 AgileCDN。

性能行业前列，直击痛点，轻松解决多样化需求

AgileCDN 是全球首款 4S 加速器，基于亚马逊科技全球骨干网络和边缘计算研发，它可以随时帮助客户开启独立站、自建站、APP、小程序及其它网络平台的安全加速之旅，带给终端客户更流畅更安全的品牌体验，或者顺利的开启购物之旅。AgileCDN 的骨干网络建立依仗亚马逊云科技骨干网络，据悉亚马逊云科技 CloudFront 的性能在英国，印度，德国，巴西 的性能第一, 日本、北美性能前三 (within 3 ms) ，那么 AgileCDN 虽然为新品，但是其性能自然不可小觑。在保障安全和稳定的同时，还能助力网络SEO优化排名，让客户广告投放更高效，独立站网络排名更靠前。

4S标准，让技术产品服务化

AgileCDN 首创了 4S 的标准，安全（Security）、简单（Simplicity）、节省（Cost Saving）、稳定（Stability）。

目前互联网数字安全和用户隐私越来越规范，同样在企业布局全球化业务的阶段，信息和数据的安全是不可回避的话题，敏捷云科技一直致力于为企业出海提供安全合规的服务，在研发 AgileCDN 的时候也将安全作为重点考虑因素，因此 AgileCDN 自带部分免费网站防火墙，超强安全防御机制和亚马逊全球黑名单协同，打造高速流量安全屏障。拥有专家级别的 DDoS 安全分析和监控报表，AgileCDN 的安全等级能满足国际各项苛刻安全等级、认证和合规，符合金融、政府、银行、企业全行业标准 ，更能满足一般大部分跨境业务的数字安全需要。

尽管云计算的底层技术越来越丰富，越来越复杂，但是 AgileCDN 的使用门槛比较低，操作简单，在研发中秉承的是让复杂的技术简单化，更贴近用户的使用习惯，为其节省更多的时间和精力。据悉用户只需要 3 步流程就可以正常使用该平台，日常运维 1 健操作，更有一键创建、一键刷新、一键预热。操作轻松简单，省时省心的同时，降低使用门槛。在日常运维工作中，无需指引即可熟练上手，一键操作，3 秒内即可完成设置。

敏捷云科技非常提倡降本增效，在产品设计和应用方面都考虑到节省时间，更直接的会考虑成本节省。AgileCDN 目前的计费方式比较独特和少见，将阶梯计费的方式精准到单位以小时计算，将优惠门槛大大降低，尽管用的越多成本越低，但是享受到更大折扣的门槛也降低了许多。时间上也更加灵活，用户可以随时开启独立站、自建站、APP、小程序及其它网络平台的安全加速之旅，也可以随时停止使用，将成本控制在最低，将投入产出做到最高。

AgileCDN 是基于亚马逊全球直连骨干网络构建，通过 AgileCDN 即可通连亚马逊云的全部超级节点和骨干网络，兼容性也很高，全球近 225 个边缘节点，多区备份，稳定运行，同时由高级专家团组建了 7×24 小时的客服团队，在全球范围内支持日常运维工作的开展。

独特三防技术，让出海日夜无忧

在跨境电商迅猛发展的阶段，日常运营中难免会有安全方面的隐患，像是黄牛机器人，服务器宕机，以及黑客攻击和信息泄露，对此 AgileCDN 也拥有跨境出海独立站的三防技术。

1. 防黄牛：跨境出海定制的网站防火墙技术，专业防止黄牛商品刷单。

2. 防攻击：营销活动流量卫士，新品上市、促销推广、直播售卖、抢购秒杀等营销中可能出现的恶意攻击统统阻断。

3. 防泄密：多节点边缘技术全球范围隔开源站，保证用户数据更安全不外泄。

AgileCDN 拥有成熟的 4S 标准以及独特的三防技术，旨在为出海用户提供更加便携的一站式服务，让 CDN 技术更好的服务于用户，让技术产品更紧密的贴合市场需求。