App Annie 发布了 2021 年第二季度热门应用及游戏报告，以下是详细内容：

毋庸置疑，2020 年是不平凡的一年。全球人口陷入了一项独特的实验，我们以前的许多 “模拟” 行为都已转变成为新的数字等价物。久而久之，人们大大地增加了他们在应用程序上花费的时间。随着 2021 年的到来，世界大部分地区都放松封锁，那么就出现了一个新问题：这些新习惯能否持续下去？

现在，数字已经出来了。

答案是：差不多可以。

我们的新数据显示，2021 年第二季度人们在应用程序上花费的时间与封锁前的数字（2019 年第二季度）相比仍有显著上升。

这样一来，全球应用市场再次打破了其历史最高的支出记录。2021 年第二季度的应用支出总额为 340 亿美元，相比 2020 年第二季度增加了约 70 亿美元，相比 2021 年第一季度增加了 20 亿美元。

在应用花费时间上排在首位的是巴西，这一数字从 2019 年第二季度到 2021 年第二季度增长了 30%。尽管过去 12 个月略有下降，但该地区消费者每天在应用上花费的时间仍超过 5 小时。印度尼西亚也是如此，它是除巴西以外唯一一个消费者每天使用应用程序的时间超过 5 小时的国家。当地应用花费时长两年内的增长率为 35%。

在增长最多的市场中，俄罗斯和土耳其首当其冲。与 2019 年第二季度相比，如今俄罗斯用户在应用上花费的时间增加了 45%。土耳其用户的使用时长则增加了 40%。

让我们看看从消费者习惯的巨大变化中受益最多的突破性应用程序。

在 2021 年第二季度，美国消费者每日使用应用的时间不足 4 小时。相比于 2019 年第二季度增长了 20%。

让我们来看一看美国最热门的突破性应用程序（上一季度增长最显著的应用），值得注意的是，没有一个应用程序与 COVID 免疫或接触者追踪有任何直接关系（在大多数其他国家/地区则并非如此）。

令人惊讶的是，美国地区排名第一的突破性产品是 PictureThis —- 一款让用户可以拍摄植物照片，来识别植物并查找相关信息的应用。这款由中国荣耀开发的应用程序在德国、法国和日本也大受欢迎。也许它的成功是因为人们对园艺和植物学的兴趣在疫情期间被再度唤醒。

美国地区的第二款突破性应用是 HBO Max 。它是一款基于订阅的流媒体服务应用，由 HBO/华纳于 2020 年推出。

截至 2021 年 3 月，HBO/华纳拥有 4420 万国内订户和 6390 万全球订户（没有超出现有 HBO 有线电视客户和 Max 订户的总数）。HBO Max 的成功反映了订阅电视模式以及在移动设备上观看这些内容的这一趋势的兴起。

最后，值得一提的是排在第 5 位的 Poparazzi 。它是当下流行的社交媒体应用程序（如之前的 Clubhouse 和 HouseParty），而且势头强劲。Poparazzi 将自己描述为 “反自拍的自拍俱乐部”。它只允许用户拍摄其他人的照片，并且不允许使用过滤器、关注者计数或标题。

美国突破性游戏排行榜像往常一样反映了休闲游戏的最佳表现。位居榜首的是土耳其开发商 Rollic Games 发行的 Hair Challenge 。游戏邀请玩家穿越障碍并获得接发/染发的奖励。这是一款类似于 High Heels 的女性游戏，在 2021 年第一季度大受欢迎。

截至 2021 年第二季度，两年内欧洲、中东和非洲主要国家/地区的消费者在应用上花费的时间增加了约 30% 或更多。然而总体来说，这些国家的花费时长平均值排名较为靠后。例如，法国和德国的消费者现在每天花在应用上的时间只有三个多小时。这使它们在 App Annie 研究跟踪的 16 个地区中分别排在第 14 和第 15 位。

欧洲、中东和非洲国家领先的突破性应用程序以与新冠肺炎直接相关的应用程序为主。他们重点关注疫情信息、疫苗接种和触点追查。

英国、德国和法国排名前两位的应用都属于这一类。CovPass 是德国的热门应用程序。它提供数字 COVID-19 疫苗接种通行证，是首批新型产品之一。CovPass 为德国人提供了一种简单的方式来证明他们的身份，以便进入需要疫苗接种证明的餐馆、博物馆和其他场所。

法国排名第二的突破性应用程序是另一个有趣的案例。ViteMaDose 帮助市民找到提供免费疫苗接种的医疗中心。这听起来像是官方的政府产品，但事实并非如此。它其实是由一名 25 岁的计算机工程师 Guillaume Rozier 开发的。

俄罗斯突破性应用图表反映了消费者对电动滑板车兴趣的大幅上升。俄罗斯人争相接受这种交通方式——可能是为了应对大城市的道路拥堵。市场由两家俄罗斯初创公司主导：Whoosh 和 Urent。他们的应用分别出现在突破榜单的第一和第三位。

说到游戏，英国、德国和法国的冠军头衔是 Hair Challenge（参见美国部分）。另一个值得注意的产品是 Supersonic 的 Bridge Race ，它在英国、法国和俄罗斯排名第二。

截至 2021 年第二季度，亚太地区国家的公民最热衷于使用移动应用。印度尼西亚人在排名中位居第二（在应用程序中花费的时间每天超过 5 小时），韩国排名第四（每天接近 5 小时），日本则排名第七（每天 4.5 小时）。

亚太地区最受欢迎的新应用程序为各种各样的应用，其中包括实用应用 Google Classroom 和 Fast Cleaner、送餐应用《麦当劳中国》和新闻应用 SmartNews。

日本用户纷纷涌向 Kantan Netprint，这是一款可以轻松打印移动文件或制作 PDF 的应用程序。同时，韩国消费者则对 Gong Cha 十分热衷，这是一款迅速走红的茶饮的官方应用。

中国的顶级产品则是《国家反诈中心》。因与《学习强国》应用有关的骗局不断增加，公安部专门推出了该应用。《学习强国》是一款包含国家主席教诲的产品，而犯罪分子一直在劫持该应用程序以欺骗和窃取用户。

上个季度亚太地区最引人注目的游戏产品无疑是《二之国：交错世界》。它在日本和韩国的突破榜单中名列前茅。《二之国》是一款吉卜力风格的角色扮演游戏，于 2010 年年首次登陆任天堂 DS，并于 6 月推出。

在中国，排名第一的是由淘米娱乐创建的《鼹鼠世界》，它基于 2008 年非常流行的网络浏览器游戏。