据悉，新加坡 AI 食品科技初创公司 Easy Eat 周五宣布已完成 500 万美元融资。本轮融资由 OYO 创始人和 CEO-Ritesh Agarwal 等人参投。

Easy Eat 成立于 2019 年，其总部位于新加坡，率先在马来西亚开始运营。该公司主要通过其 AI 解决方案帮助餐厅完成数字化转型。基于 Easy Eat 提供的二维码技术，用餐人员将会获得更加个性化的就餐体验，而商家也可以量化了解消费者的行为，在提高自身效率的同时为对方提供更加针对性的服务。Easy Eat 曾在 2020 年 9 月份和 2021 年 3 月进行过融资，但当时并未透露具体融资金额。

该公司创始人 Mohd Wassem 表示，此次融资的目的主要在于扩大团队，引进高级别人才和增加产品供给。与此同时，Easy Eat 正准备向新加坡、越南和印度尼西亚等国家扩展市场。

此外，他还表示，此次疫情使餐饮行业的数字化转型加快了步伐。因为在疫情期间越来越多顾客青睐无接触服务。与 Easy Eat 合作的饭店则能更好应对疫情所带来的影响，即便是在封锁期间，其合作饭店也能产生 50% 的常规营收。而那些没有明确数字策略的饭店则要依赖第三方平台，给平台支付 30% 至 35% 的佣金。

Easy Eat 在过去一年帮助合作饭店增加创收 30%，并减少了 15% 的运营成本。

编译：付颖