从腕表切入潮流配饰市场的 HappieWatch 今日宣布完成数千万元 A 轮融资，由动域资本领投，老股东德迅投资跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资完成后，HappieWatch 将进一步提升产品力，加强品牌建设，强化供应链。这是 HappieWatch 半年来第二次获得融资。

HappieWatch 成立于 2019 年，是从腕表切入潮流配饰市场，通过新锐视觉设计、高可玩性的潮流腕表获得消费者青睐的潮流配饰集团。

目前 HappieWatch 有多条产品线，其中深受用户喜爱的 “FunnyFace” 系列以方形表盘+两只眼睛的形象为框架，整体视觉风格突出。在工艺上，HappieWatch 将传统腕表工艺与潮流时尚融合，采用立体彩色金属表盘，多层盘面叠放组合，营造出立体效果，在视觉语言、质感等各方面都高度符合 Z 世代审美观念。

此外，HappieWatch 还与 Solestage、潮熊 IP QEE 合作推出联名款；早期亦在美国大选期间推出川普和拜登图像的限量版手表。

HappieWatch 联合创始人朱凡超（Frank）表示，通过推出具备独特性、高度可玩性、收藏性的潮流腕表，HappieWatch 已经成为年轻人展示自我的全新时尚品牌。

与传统腕表相比，HappieWatch 展现出更多潮流配饰属性，比如目前 HappieWatch 复购率远远超出传统腕表。通过精准的社交媒体营销，HappieWatch 已经在小红书、抖音、得物等社区成为热门的 “种草” 产品。

下一步，HappieWatch 还将推出项链、手镯等潮流配饰及周边，和腕表搭配销售。Frank 表示，HappieWatch 希望通过腕表切入配饰市场，打造引领时尚风潮的潮流配饰品牌集团。

HappieWatch 联合创始人解为杰（WeiJay）表示，目前 HappieWatch 搭建了包含超过 30 家服务瑞士、日本高端腕表的中国供应商的完备、稳定供应链体系。同时通过 inHouse+ 开源的设计组合、高可玩性模块化的思路，HappieWatch 的产品迭代速度远超传统腕表。

数据显示，目前 HappieWatch 从设计到制造的时间约为 2 个月，而传统腕表为 6-12 个月。在大部分为限定款的情况下，目前在售 SKU 仍超过 20，每季度上新 4-6 款。

动域资本合伙人谢立治表示：“我们处在一个信息爆炸、内容形式与传播方式快速变化的时代。这一代消费者的审美观、价值观、消费观均在改变。HappieWatch 团队准确地识别了用户将手表作为潮流饰品，寻求自我表达与情绪共鸣的强烈需求，通过产品创新与供应链升级，为用户带来了全新的产品体验。我们非常荣幸能够在创业路上与 HappieWatch 团队并肩作战，相信 HappieWatch 可以引领行业创新，不断为消费者带来惊喜与美好。”

德迅投资董事总经理谢彤表示：“第一眼看到 HappieWatch 产品时，就发现其产品设计突出，做工精致，可玩性丰富，与竞品相比差异化明显且拓展空间巨大。HappieWatch 也将借着更加个性化和多样化设计，来贴合当下潮流人士的时尚趋势，填补品牌空白。同时创始团队在腕表和零售行业的从业经验将助力品牌进入快车道。”

光源资本执行董事谢旭璋表示：“HappieWatch 的产品力与市场上已有品牌形成了绝对的差异化，极具独特性、快速迭代的设计，充分满足了 Z 世代追求自我表达、彰显个性的需求。公司以高效的整合营销、产品迭代及供应链打造持续沉淀品牌、击穿圈层，释放品牌势能。我们看好 HappieWatch 以时尚腕表切入，打造领先的新一代潮流配饰集团。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。