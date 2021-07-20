近日，消费级机器人平台「可以科技」近日获数千万美元 B 轮融资，本轮融资由小米，顺为领投，上一轮领投方、老股东源码资本跟投，由义柏资本担任独家财务顾问。创始人、CEO 杨健勃表示，本轮融资资金将持续用于机器人社区的平台建设，产品研发和迭代，以及用于吸纳更多顶级工程师，设计师等人才。

可以科技成立于 2014 年，是一家消费级机器人高科技公司，把工业级的控制算法应用于消费级机器人可立宝（ClicBot），将控制技术、感知技术、人工智能融入艺术设计。

可以科技的团队由机器人工程师、算法工程师、设计师组成，团队核心成员来自于具有海外背景的研究所、高校。

ClicBot 在 2020 年上线 Kickstarter，获 1678 个支持者近 40 倍超额认购，用户覆盖 80 多个国家，总收入 90 余万美元。

目前，ClicBot 在全球总共累计超过 10000 名用户，近期已经在国内上市，开启线上、线下同步直营的市场推进。未来 ClicBot 将通过产品迭代和多种形式的合作方式进一步拓展国内市场。

同时，ClicBot 有很强的教育属性，可以提供三种层次的编程体验。从基础拼接即可实现的动作编程，到通过拽拖图形来实现的无代码编程，再到进阶级的 Python 编程。

杨健勃表示，可立宝（ClicBot）和传统消费级机器人概念不同，不同模块组合的结果是一个全新的机器人，用户通过这些智能模块的重组就可以拼搭出超过万种不同类型的机器人应用，有工具类、萌宠类、多种互动游戏类的，用户可以把可立宝（ClicBot）当作玩具，也可以通过 ClicBot 创作和学习。

可以科技还为 ClicBot 打造一个基于不同应用场景的智能生态社区，这是一个多元化平台，有来自不同国家的机器人创意每天在这里得到分享、讨论和进化。其生态构建包含内容消费者、内容创造者以及开发者，这三类用户汇集在一起能产生内容、能产生开发者和玩家的互动效应、能产生好多新鲜有趣的应用场景。作为一个内容分享平台，用户首先在这个平台上能够体验其他玩家创造的内容，也有一部分用户会变成内容创造者。

消费类电子产品会面临的一个大问题就是被仿制、逆开发，对此杨健勃表示：可以科技希望有同业一起来普及市场，不过第一，目前国内在底层运动控制系统方面可以实现技术突破的团队还很少；第二，在硬件方面，ClicBot 的关键部件从工艺到涂层都经过了长期的迭代；第三，ClicBot 不是单一的硬件产品，控制软件和应用平台都保持每个月一个大版本、两周一个小版本的更新速度。

ClicBot 的设计灵感和元宇宙游戏平台 Roblox 不谋而合，上手简单，模块任意拼接，几分钟就可以完成。在生态社区中尝试官方提供的超过 50 种预置机器人构型，一边玩一边学，可以按照自己的想法进阶创作，在社区里交流，并给其他人灵感。在 Roblox 中，大量的玩家也会成为创作者、开发者，并且形成生态闭环。ClicBot 和生态社区的互动关系就像 Roblox 这种元宇宙的生态系统。而且随着平台用户数越来越多，内容进化的速度也在加快，ClicBot 如同现实版 Roblox 可以通过内容和数据形成壁垒。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。