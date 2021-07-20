以来自黄石公园地热泉的微生物培育可持续蛋白质的食品公司 Nature’s Fynd 今日宣布完成 3.5 亿美元 C 轮融资，令公司总资产值超过 5 亿美元。此轮融资由软银（Softbank Vision Fund 2）领投，黑石（Blackstone Strategic Partners）、Balyasny Asset Management、高瓴投资（Hillhouse Investment）、EDBI、SK Inc. 及 Hongkou 等新投资者共同参与，并获得现有投资者的持续支持。

Nature’s Fynd 是一家位于芝加哥的食品科技公司，旨在研发多功能人造蛋白质，以平衡不断增长的人口与大自然之间的关系，保护地球。

最新一轮融资将有助加速 Nature’s Fynd 发展，提升其生产力，建立合作伙伴关系，为拓展环球业务奠定基础，并将其产品扩展至早午晚餐或适合任何时段食用的食品。

Nature’s Fynd 总裁兼联合创始人 Thomas Jonas 表示：“我们非常了解现在的消费者不仅追求美味的肉类及乳制品替代品，他们同时关注食品带来的营养价值和其可持续性。天然的纯素蛋白 Fy 能满足各方所需：Fy 的味道和口感出众，比起传统蛋白质更健康，而且不会对地球构成严重负担。今年年初，我们成功推出 Fy Breakfast Bundle，包括非乳制的忌廉芝士和无肉的早餐肉饼。该产品于 24 小时内售罄，印证了 Fy 能满足消费者的需求，既能品尝优质的肉类及乳制品替代品，又无需放弃对口感的追求。过去一年，我们更证明了量化培育 Fy 的可能性，成功于芝加哥历史悠久的联合牲畜饲养场建设厂房，采用最先进的机器人技术及自动化设施进行规模化商业培育。我们期望于 2022 年将 Fy 品牌食品带给美国消费者，并逐步扩展至其他地方，特别是对可持续性蛋白有庞大需求的亚洲地区，以及与我们品牌理念一致的零售及快餐店（QSR）等新兴渠道建立合作伙伴关系。”

软银 Investment Advisers 投资总监 Angela Du 表示：“Nature’s Fynd 将其独特的发酵技术与机器人技术结合，研发富含蛋白质的食品，创造比动物或大豆蛋白更有营养价值的可持续食物。我们很高兴能与 Thomas Jonas 及其团队合作，协助他们拓展业务，把握当前的重大全球商机。”

Nature’s Fynd 预计将于今年内在指定零售商推出 Fy 无肉无乳产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。