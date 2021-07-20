7 月 20 日下午，由中国信通院牵头撰写的《隐私计算与区块链技术融合研究报告（2021）》（以下简称《报告》）正式发布。这是国内首个探讨隐私计算和区块链技术融合价值的专题研究报告。报告指出，要构建更加高效、完善的数据要素交易市场，仅靠单一技术是不够的，隐私计算与区块链技术相融合，能实现 1+1>2 的效果，为实现数据价值共享提供了新的技术路径和解决思路。

作为数据安全流通的关键技术，隐私计算和区块链技术天然互补。《报告》中指出，隐私计算主要解决数据共享计算环节中的数据隐私保护问题，区块链则侧重构建可信协作网络，实现数据全生命周期的管控，两者的结合为数据要素市场化提供了一套完整、严密的解决方案，让数据流通、共享变得 “有技可循”。

具体来看，区块链与隐私计算的有机结合，使原始数据在无需出域与归集的情况下，实现多节点间的协同计算和数据隐私保护。同时，能够解决大数据模式下存在的数据过度采集、数据隐私保护，以及数据存储单点泄漏等问题。区块链确保计算过程和数据可信，隐私计算实现数据可用不可见，两者相互结合，相辅相成，实现更广泛的数据协同。

近年来，各国密集出台相应政策大力支持数字经济发展，核心都着眼于更加高效和安全的数据流通和开放。我国先后发布一系列鼓励数字经济发展的政策规划，并多次将数字经济写入政府工作报告。

随着市场需求不断增强，隐私计算产业迸发式增长，互联网巨头、数据服务商、初创企业、金融机构、运营商等纷纷加入。隐私计算和区块链技术是密码学的 “同胞兄弟”，两者在技术和产品上有许多相似之处，以蚂蚁链为代表的科技公司凭借技术优势和业务诉求驱动，率先探索隐私计算产品研发和应用。

以蚂蚁链的摩斯安全计算平台（MORSE）为例，其基于多方安全计算、隐私保护、区块链等技术，能够实现数据可用不可见，解决企业之间数据协同计算过程中的数据安全和隐私保护问题。目前，MORSE 在金融、电信、汽车等 10 多个行业落地。

蚂蚁链还将 TEE（可信执行环境）技术深度融合到区块链技术中，以此来解决区块链全生命隐私保护周期难题，相关技术论文入选国际顶会 ACMSIGMOD20。

据中国信通院统计，目前国内 56 项隐私计算产品，其中 21 项出自区块链背景企业。

据国家工业信息安全发展研究中心测算，截至 2021 年底，我国数据要素市场规模将达到 704 亿元，预计在 “十四五” 期间将突破 1749 亿元，总体上进入高速发展阶段。《报告》中写道，随着各国政策不断支持与引导，信任和共享文化将得到大力弘扬，区块链结合隐私计算技术将成为各行业数据流通的标配，立竿见影解决多方协作过程中的信任和隐私问题。