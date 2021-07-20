近日，高价值业务智能视频协作 SaaS 提供商甜新科技（TX Technology）完成数千万元人民币 A+ 轮融资，本轮由红杉中国种子基金领投，同创伟业跟投，老股东金沙江创投继续加持，山云资本担任本轮融资的财务顾问。本轮融资资金将主要用于产品开发及销售推广。

甜新科技成立于 2016 年，公司聚焦于智能音视频协作 SaaS 行业应用。甜新科技专注在智能音视频协作工具的行业应用，在自身音视频 PaaS 能力的基础上，构建了一套基于低代码模式的音视频协作 APaaS 平台，该平台可以快速生成面向不同场景的 SaaS 级应用。

目前甜新科技的音视频协作 SaaS 平台，可以快速服务金融全场景，包括保险展业、智能双录、虚拟营业厅、在线理赔、互联网保险可回溯、线上贷款进件、远程调查、理财销售、私人银行、信用卡办理、远程开户等不同场景，帮助金融机构缩短交易周期，提升转化率和效率，降低运营成本和风险。并且，该公司的音视频协作 SaaS 工具目前已经全面支持 4G voLTE 以及 5G 接入，加上公司已经集成的各类 AI 能力及自研 AI 能力，使甜新科技真正意义上成为金融机构一站式的实时音视频服务解决方案提供商。

甜新科技推出的智慧视频展业平台，结合了实时音视频、H5 同屏协作、智能对话、智能展业规范、智能分析等各项专业技术能力，可实现真正意义上的在线营销，“业务员只需要坐在办公室就能为保险及银行客户提供专业的咨询及销售服务”，相比传统的电话营销，客户信任度大幅提升，客户体验更好，并且成单时间缩短 30% 以上，销售转化率提升 30-50%，极大提高了金融企业的营销效率，降低了企业的获客成本。

甜新科技以金融行业为业务切入点，已经合作了多家保险头部客户、消费金融科技、银行客户、信托客户等。并且已经与腾讯云、阿里云、亚马逊云等云平台建立了深入的战略合作关系，这些平台上也已经部署了甜新科技的音视频产品及多个边缘节点。

甜新科技表示，本轮融资后将继续投入到技术研发和市场拓展中，服务更多企业客户。而在产品层面，甜新科技也会加大投入，在数字人、视频质检、视频导购等领域加大投入。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。