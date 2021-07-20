自动驾驶出行公司文远知行 WeRide 宣布全资收购牧月科技。文远知行将加速在自动驾驶技术、创新产品、商业化场景和关键人才的战略布局。牧月科技创始人兼 CEO 杨庆雄博士正式出任文远知行副总裁兼研究院院长，旗下一支由超 50 名算法及研发工程师组成的技术团队也一起加入文远知行。

牧月科技成立于 2018 年 6 月，专注于以自动驾驶技术赋能物流产业升级。在短短几年的时间里，牧月科技迅速建立了一支规模超 20 辆的自动驾驶乘用车和卡车车队，先后在深圳、厦门、泉州等城市实现开放道路测试及试运营，自动驾驶测试里程超 30 万公里。

通过与大型物流公司、厦门公交集团、百果园等不同领域企业开展战略合作，牧月科技在自动驾驶货运的技术研发和全场景、全流程闭环的应用方面，率先积累了丰富的一线经验。

作为文远知行的副总裁兼研究院院长，杨庆雄博士将负责文远知行自动驾驶创新产品的开发与应用，并主持文远知行研究院的研发和管理工作。与此同时，文远知行也正式宣布成立深圳分部，由杨庆雄博士负责相关的管理工作。

文远知行创始人兼 CEO 韩旭说：“我们非常高兴牧月科技加入文远知行的大家庭。杨庆雄博士和他这支训练有素的团队拥有一流的技术，对无人驾驶技术及其商业化应用有深刻的理解和扎实的落地经验。我们双方对无人驾驶的实现有着相同的信念，伴随着工程师团队的持续壮大，文远知行将加速自动驾驶技术的产品化和落地，引领行业不断突破向前。”

杨庆雄博士表示：“文远知行是 L4 级自动驾驶的领军企业，在自动驾驶技术研发、产品化、商业化方面始终走在行业最前列，对于未来产业化布局有着坚定、清晰的战略，看得远、走得稳。我很期待在文远知行充分发挥过去积累的行业经验，与整个团队一起并肩作战，实现全无人驾驶技术的突破和广泛应用。”