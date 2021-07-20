引加（上海）生物医药科技有限公司（简称 “引加生物”）近期完成数千万元人民币 Pre-A 轮融资。此次融资由高榕资本领投，鼎晖 VGC 和复容投资共同参与了跟投。融资资金将主要用于加速引加生物特有的蛋白优选平台建设、核心技术骨干的招募、GMP 生产平台产能的扩增，以及布局单细胞多功能蛋白分析平台能力的建设。该公司曾在 2021 年 1 月完成了由鼎晖 VGC 领投和复容投资跟投的数千万人民币天使轮融资。

引加生物成立于 2020 年 11 月，同时在上海、苏州、北京三地布局蛋白技术平台实验室、诊断试剂研发和 GMP 中试生产平台等设施设备硬件建设，以及技术研发、生产与运营管理团队的组建。在短短几个月时间里，引加生物初步建成了蛋白开发平台，并已成功研发出了包括媲美罗氏产品的高活性、高稳定性的重组胰蛋白酶（r-Trypsin），以及极难表达的钙调神经磷酸酶（PP2B）等多个独特原料。

引加生物创始人吴一飞博士是生物医药领域的老兵，曾担任药明康德副总裁、临床诊断和试剂部总经理和蛋白科学平台的负责人。在海外留学期间，曾先后在美国 Roche Diagnostics（罗氏诊断）和美国 Cook Pharmica（库克医疗）得到多年完整的产品设计和工艺开发的训练。特别是回国 10 多年来，他在头部 CRO 企业主导与超过 80 多家国内外一流制药、生物公司和医院的合作服务，积累了丰富的跨制药和诊断领域的第一线实际工作、运营管理和政策监管的丰富经验。在过往 20 多年的职业生涯中，他曾领导、参与超过 150 多种高挑战蛋白产品的研发和生产，许多产品仍是行业原料金标准，具有丰富的经验。吴一飞博士对市场趋势具有敏锐洞察，对生物医药行业的发展、国外最新前沿技术的选择性引进和国内布局，有着深刻独特的见解和明确的战略。

在创始人吴一飞博士的规划与引领下，引加生物从搭建完整的蛋白平台开始，开启以蛋白平台为核心的逐步外延式发展路径。在发展早期，向包括诊断试剂核心关键蛋白原料、新药靶点、癌症蛋白标志物早诊试剂、辅助（伴随）新颖疗法诊断试剂等方面进行产品和服务的拓展，形成了从底层技术到创新产品研发闭环式业务发展模式。

对于本轮融资，创始人吴一飞博士表示，非常感谢高榕资本、鼎晖 VGC 和复容投资三家国内领先投资机构对公司的支持和认可。引加生物将一如继往地扎扎实实地做好以蛋白平台为核心的底层技术夯实和创新，整合交叉前沿科学和技术到引加生物的平台，打造国内领先的 “蛋白工匠” 平台，尽快落地和转化前沿生物医疗新技术、新工艺在核心原料和创新产品的应用，更快更广地推出市场需求的好原料和好产品。公司此次获得的新一轮资金，也将会在推进公司新布局上发挥作用。近期引加生物与美国生物科技公司 IsoPlexis 公司达成战略合作框架协议，双方将合作推进 Isoplexis 单细胞多功能蛋白组学分析平台应用于实时动态监测分析患者对于肿瘤免疫疗法、细胞免疫疗法的疗效和毒性预警。IsoPlexis 公司特有的 IsoCode 芯片检测技术（SCBC）——Isolight 全自动单细胞多重功能蛋白分析仪曾获得 The Top Innovation of 2017（The Scientist）殊荣。

高榕资本项目负责人乐贝林博士表示：过往十几年，人类对于生物分子的研究沿着从 “小” 到 “大”、从 “遗传” 到 “功能”，参考着中心法则的脉络向前推进。随着近些年高等院所科研、临床 IVD、药物研发等领域逐步进入前沿性探索的深水区，对上游蛋白原料也会提出复杂且新颖的需求。在引加生物的团队以及创始人吴总身上，能感受到对蛋白技术以及质量的 “匠人精神”。相逢有缘，期望未来能继续助力公司一路前行。

鼎晖 VGC 合伙人柳丹博士表示：吴一飞博士是蛋白开发领域的优秀科学家和管理者，短短的几个月之内展现了高效的团队执行力和执着的创业精神，我们很高兴继续追加对引加生物的投资，并将长期支持其成为打破国外高端蛋白原料垄断的国内领先企业。

复容投资董事长孙彭军博士表示：非常感慨在吴一飞博士的带领下，引加生物在有限的时间内在上海、苏州、北京三地高效地布局了蛋白技术平台实验室、诊断试剂研发和 GMP 中试生产平台；同时完成几款独特原料的研发；并且与单细胞多功能蛋白组学顶尖公司 IsoPlexis 达成合作，复容投资将坚定地成为引加的价值投资者，陪伴其迅猛发展前进。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。